Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kayseri'nin sandıklara giderek iradesine sahip çıkacağını belirterek, 'Kayseri'miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek' dedi.

PAYLAŞ
  • 24.05.2023 10:33
  • Güncelleme: 24.05.2023 11:14
  • 61
Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs’ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kayseri’nin sandıklara giderek iradesine sahip çıkacağını belirterek, “Kayseri’miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Kayseri’nin yerli ve milli anlayışın yanında yer aldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusunu hem elimizden hem de gönlümüzden almasın” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını, yanında olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

“Cumhur ittifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkacağız. Mutlaka sandığa gitmeliyiz, mutlaka sandıklara sahip çıkmalıyız. Hem sandıklara gideceğiz, hem de sandıklara sahip çıkacağız. Kayseri’miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak olan Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım, ona sahip çıkalım. Kayseri’mizde ve ülkemizde daha güçlü olarak yolumuza devam edelim.”

Başarının sırrının istikrar olduğuna işaret eden Büyükkılıç, “İstikrar sürsün, Türkiye’miz daha da büyüsün, gelişsin. Vatana, millete, devlete ve ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkacağız. Yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, rehavete kapılmayalım. Hem şehrimizin hem ülkemizin kadir, kıymetini bilelim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah tüm Kayserililerden razı olsun” diye konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Önder Narin: 'Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'a yakın bir oranla seçtireceğiz'

Önder Narin: 'Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'a yakın bir oranla seçtireceğiz'

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında

KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında

Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Deprem sonrası çıkan sıcak su bölgeyi ihya edebilir

Deprem sonrası çıkan sıcak su bölgeyi ihya edebilir

Bakan Akar: 'TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur'

Bakan Akar: “TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur"

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

DAHA FAZLA
Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde çalışan berber ve kuaförlerle bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde çalışan berber ve kuaförlerle bir araya geldi

Miniklerden duygulandıran ev sahipliği

Miniklerden duygulandıran ev sahipliği

MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Etkinliğinde tanıtım yaptı

MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Etkinliğinde tanıtım yaptı

Kayseri Ticaret Odası'ndan Dubai'ye çıkarma

Kayseri Ticaret Odası'ndan Dubai'ye çıkarma