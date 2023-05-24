Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs’ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kayseri’nin sandıklara giderek iradesine sahip çıkacağını belirterek, “Kayseri’miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Kayseri’nin yerli ve milli anlayışın yanında yer aldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusunu hem elimizden hem de gönlümüzden almasın” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını, yanında olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

“Cumhur ittifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkacağız. Mutlaka sandığa gitmeliyiz, mutlaka sandıklara sahip çıkmalıyız. Hem sandıklara gideceğiz, hem de sandıklara sahip çıkacağız. Kayseri’miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak olan Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım, ona sahip çıkalım. Kayseri’mizde ve ülkemizde daha güçlü olarak yolumuza devam edelim.”

Başarının sırrının istikrar olduğuna işaret eden Büyükkılıç, “İstikrar sürsün, Türkiye’miz daha da büyüsün, gelişsin. Vatana, millete, devlete ve ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkacağız. Yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, rehavete kapılmayalım. Hem şehrimizin hem ülkemizin kadir, kıymetini bilelim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah tüm Kayserililerden razı olsun” diye konuştu.