Büyükkılıç: 'Siz bizim canımız, ciğerimiz, dua kaynağımızsınız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza'da misafir edilen depremzede vatandaşları, kaldıkları yurtta ziyaret etti. Onların herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenen Başkan Büyükkılıç depremzede vatandaşlara, 'Siz bizim canımız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız' dedi.

PAYLAŞ
  • 15.03.2023 13:29
  • Güncelleme: 15.03.2023 17:51
  • 12
Büyükkılıç: 'Siz bizim canımız, ciğerimiz, dua kaynağımızsınız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza’da misafir edilen depremzede vatandaşları, kaldıkları yurtta ziyaret etti. Onların herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenen Başkan Büyükkılıç depremzede vatandaşlara, “Siz bizim canımız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız” dedi.

Tomarza Belediyesi’nin destekleriyle Tomarza Verenel Erkek Öğrenci Yurdu’nda konuk edilen Hatay ve Kahramanmaraş’tan gelen depremzede vatandaşlar ile bir araya gelerek kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla da yetişkin vatandaşlarla da konuşarak ilgilendi.

Büyükkılıç, depremzedelerle “hoş geldiniz, safalar getirdiniz” diyerek buluştu

Ziyaretlerinde, sürekli olarak kentin çeşitli bölgelerinde konuk edilen depremzede vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Tomarza ilçesi ziyaretinde ilçede misafir olan depremzedelerle “Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz” diyerek buluştu ve ilk olarak depremzede çocuklarla ilgilendi.

Sonrasında, beraberindeki Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Takdiri ilahi. Yine birbirimize sahip çıkıp yaraları saracak olan tabi ki milletimiz. Tomarza’mız da bu süreçte hakikaten hem ev sahipliği hem de desteklerini esirgemedi. Deprem bölgelerinde değerli belediye başkanımız hep beraber el ele onlar da yaraları sarmaya özen gösteriyor. Tabi asrın felaketi sizler de biliyorsunuz. Bundan sonra geçmişi konuşmak tabi ki önemli, değerlendirmek önemli ama mevcut yaraları sarma yönünde, ihtiyaçları sarma yönünde ne yapmamız gerekiyorsa onları konuşmamız lazım, onları paylaşmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Karamsarlığa sürüklemek yerine, katkı sağlayıcı yaklaşımda bulunmak doğru”

Hatay ve Kahramanmaraş’tan gelen ve Tomarza’da konuk edilen depremzede vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenerek, “İnşallah öğrencilerimiz var, 10 bin civarında okullara yerleştiriyoruz. Hastanelerimizde tedavileri süren canlarımız var. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Elli bin civarında Kayseri’de misafirlerimiz var. 11 ilden de en çok Hatay ve Maraş’tan. Maraş’tan 30 bine yakın, Hatay 5 bin küsur ve diğer illerden gelenler var. Hepsinin bizde kaydı var, bilgisi var. Süreç devam ediyor. İnşallah olumsuzu konuşarak insanları karamsarlığa sürüklemek yerine, yara sarıcı bir derde derman olucu, katkı sağlayıcı yaklaşımda bulunmak doğru olanıdır. Sizlerin de bizden bir isteği varsa gerek bizim yapabileceğimiz, gerekse başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgililere rahatlıkla ulaştırabileceğimiz ne varsa hiç çekinmeyin” diye konuştu.

“Siz bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız”

Buluşmada, depremzede vatandaşlara yönelik, “Siz bizim canımız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız” diyen Başkan Büyükkılıç, “Bizler de sizlere hizmet ederek inşallah, bir hayra vesile olarak dua almaya beraber niyet eden kardeşleriniziz. Ama Tomarza’mız gerçekten şefkat ve merhamet elini uzatan gönül insanlarının olduğu bir güzel, şirin ilçemiz mahalleleri ile merkezi ile” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kendilerine söyleyecekleri veya başka yetkililere bir mesajlarının olup olmadığını sorarak, depremzede vatandaşlarla ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy’un yanı sıra daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

DAHA FAZLA
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Baki Bayrak, 'Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor'

Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

TMMOB'dan 'Kayseri Deprem Raporu'

TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

CHP’li Özgür Özer: “Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız”