Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en büyük ve en yeşil millet bahçesi gün sayıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan olacağı 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçesi konumundaki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin vatandaşlara hizmet için gün saydığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, büyük bir bölümü tamamlanan ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirildiğini hatırlatarak, bu istikamette çalışmaları sürdürülen projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu. Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekânlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle fonksiyonları saymakla bitirilemeyecek vizyon bir projeyi Kayseri’ye kazandıracaklarını belirtti. Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olan ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin bahar aylarıyla birlikte daha yeşil bir görünüm kazanmaya başladığını ifade ederek, ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da yer alacağına vurgu yapan Büyükkılıç, ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan ve 7’den 70’e tüm kesimlere hitap edecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye’nin en yeşil millet bahçesi vatandaşa hizmet için gün sayıyor. Şehrimize, İç Anadolu bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.