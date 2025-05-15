Büyükkılıç: '1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin toplu ulaşımda ilk Rüzgar Enerji Santrali Projesi’ni tanıttı. Tanıtıma ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşım A. Ş., KASKİ, KCETAŞ genel müdürleri katıldı. RES hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç: “Olmazsa olmaz olarak nitelediği RES konusunda “En büyük enerji giderlerinden birisi Ulaşım A.Ş. idi. Ulaşım A.Ş. üzerinden bu projeyi hayata geçirdiğimiz şekliyle Rüzgâr Enerji Santrallerimizin şu anda burada, hep beraber hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışma bir ömre bedel niteliğinde. 24 kurumdan 35 görüş ve onay alındı. Hızlandırma sürecinde katkılarımız oldu. 6 kilometre uzunluğunda türbin yolumuzdan ayrı 750 bin metreküp hafriyat, 285 ton demir, 1950 metreküp beton, 1 adet trafo merkezi, 6 kilometre uzunluğunda da enerji nakil hattı, onların hepsi bu projenin içerisinde. Enerji nakil hattımızı da biz yaptık. O açıdan önemli bir projeydi” ifadelerini kullandı.

‘KASKİ’DE 40 MEGAVATLIK GES PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

KASKİ’nin 40 megavatlık GES projesini hayata geçireceğinin müjdesini veren Başkan Büyükkılıç; “KASKİ’mizin de 40 megavatlık santralin çağrı mektubu şuanda mevcut, yakında ihaleye çıkıyoruz. Orada da 40 megavatlık GES projesini hayata geçireceğiz. 6,5 megavatımız mevcut. Gerek KASKİ’miz gerekse Ulaşım A.Ş.’miz enerji boyutunda bizim en büyük harcama kalemimiz. O açıdan kendi kendine yeten, hem kazanan hem kazandıran hem de çevreci bir anlayışla ülke ve şehrin ekonomisine katkıda bulunan bir hizmetler hayata geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuşarak, 1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacağını da sözlerine ekleyerek proje ile şehrin kazandığını belirtti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büykkılıç ve beraberindeki heyet İncesu'da restorasyonu devam eden Kiliseyi ziyarette bulunarak yapıyı yerinde inceledi.