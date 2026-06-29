Büyükkılıç, '110 milyon liralık yağmur suyu yatırımıyla Kayseri'nin altyapısını güçlendiriyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Şehir Hastanesi çevresinde yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmanın yaklaşık 110 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, bölgede yaklaşık 9 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatının sürdüğünü söyledi. Hattın büyük bölümünde koruge boruların, kalan kısımlarda ise betonarme boruların kullanıldığını dile getiren Büyükkılıç, projenin özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğini ifade etti.

Büyükkılıç, "Şehir Hastanemizin yanı başında Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ'miz iş birliğiyle yağmur suyu altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız, yağmur sularını atık su hatlarından ayırarak taşkın kanallarına güvenli şekilde ulaştırmak, yağışlı dönemlerde oluşabilecek geri tepmeleri önlemek ve yağmur suyunun daha verimli değerlendirilmesini sağlamaktır. Yapılan çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.