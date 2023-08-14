Büyükkılıç: '18 milyon liralık 40 adet içme suyu sondaj kuyusu açıyoruz'

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde güçlü içme suyu iletimi için 2023 yılında maliyeti 18 milyon 660 bin TL olan ve 12'sinin imalatı tamamlanan toplam 40 adet içme suyu sondaj kuyusu açılacağını kaydetti.

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  • 14.08.2023 11:22
  • Güncelleme: 14.08.2023 11:22
Büyükkılıç: '18 milyon liralık 40 adet içme suyu sondaj kuyusu açıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde su iletimini daha da güçlendirmek için 2023 yılında da yeni kaynak arayışlarını sürdürüyor. KASKİ, il genelinde belirlenen bölgelerde içme suyu iletimini artırmak için yapılan çalışmalar sonrasında merkez ve ilçelerde farklı noktada sondaj çalışması başlattı.

Bu kapsamda teknik ekiplerce nüfus artışına bağlı olarak belirlenen bölgelerde hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su tespiti yapılan mevkilerde sondaj kuyusu açılarak, daha fazla içme suyu temini sağlanacak.

“YETERLİ MİKTARDA, SAĞLIKLI İÇME SUYU İLETİMİ SAĞLIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin 2023 yılında toplam 18 milyon 660 bin TL maliyet ile 40 adet içme suyu sondaj kuyusu imalatı gerçekleştireceğini kaydetti.

Kaliteli içme suyu iletimi sağlamak için yeni nesil malzemeler kullanıldığını ve her aboneye ulaştırılması noktasında uğraş verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:
“KASKİ, temiz ve sağlıklı içme suyunun hemşehrilerimize kesintisiz şekilde ulaştırılması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Küresel iklim krizi, mevcut su kaynaklarının debisinin azalması ve hızlı nüfus artışı gibi faktörlerden dolayı içme suyuna olan talep her geçen gün daha da artıyor. Halkımızın en temel ihtiyacı olan temiz suya erişiminin sıkıntıya uğramaması için kent genelinde alternatif su kaynaklarına yönelerek yeni projelere yoğunlaşıyoruz.  Bu kapsamda 2023 yılında, merkezde 13, ilçelerimizde ise 27 olmak üzere toplam 40 adet yeni içme suyu sondaj kuyusunu hizmete almayı planlıyoruz. Söz konusu kuyulardan 12’sinin imalatı tamamlandı. Kalan 28 sondaj kuyusunun ise çalışmaları son sürat devam ediyor. İnsan sağlığına uygun suyu kullanıma alarak vatandaşlarımıza aktarılması için depolarla iletimini sağlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar tamamını bitireceğiz.”

1ha

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