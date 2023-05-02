Büyükkılıç'a 'Adıyaman Konteyner Basın Sitesi' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD iş birliğinde, deprem bölgesi Adıyaman'da yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için kısa sürede kurduğu konteyner basın sitesi faaliyetine başlarken, kentte görev yapan basın mensupları Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 11:00
  • Güncelleme: 02.05.2023 12:31
  • 79
Büyükkılıç'a 'Adıyaman Konteyner Basın Sitesi' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin AFAD iş birliğinde, deprem bölgesi Adıyaman’da yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için kısa sürede kurduğu konteyner basın sitesi faaliyetine başlarken, kentte görev yapan basın mensupları Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bir an olsun deprem bölgesindeki faaliyetlerine ara vermeyen ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için hummalı çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kısa sürede tamamladığı Adıyaman Konteyner Basın Sitesi, gazetecilere hizmet vermeye başladı. Adıyaman Basın Sitesi’nin hizmete sunulmasını değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremden etkilenen her vatandaşın, her sektörün yardımına koştuklarının altını çizerek, “Adıyaman’ımızda da vatandaşlarımızı her konuda bilgilendiren basın kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için başlattığımız ve kısa sürede tamamladığımız çalışmalar neticesinde kurduğumuz sitemizde basın mensubu kardeşlerimizin faaliyetine başlamış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, basın sitesinde faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında da bilgi vererek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki yaraları sarıyor, medya kuruluşlarımız için ihtiyaç duyulan Adıyaman Medya ve Basın Sitesi’ni de kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yapımını üstlendiği Kayseri Valiliği koordinesindeki Adıyaman Konteyner Basın Sitesi’nde 4 haber ajansı, 5 cemiyet ve 11 yerel medya kuruluşu faaliyet gösteriyor. Adıyaman’ımıza ve basın mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Konteyner Basın Sitesi’nde faaliyet gösteren basın kuruluşu temsilcileri de Büyükkılıç’a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne unutulmaz destekleri için teşekkür etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Adayı İncetoprak: 'Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım'

Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

Başkan İlmek'ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

Başkan İlmek’ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

DAHA FAZLA
Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri’de yağışlar barajı doldurdu