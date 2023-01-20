Büyükkılıç'a Eğitim Bir-Sen ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı’na seçilen Mehmet Emin Aslantürk ve yeni yönetimi makamında kabul etti. Aslantürk, Başkan Büyükkılıç’ın eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk ve sendika yönetimi Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, eğitimcilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç; “Kısa bir süre önce yapılan genel kurulda Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı’na seçilen Mehmet Emin Aslantürk ve yeni yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Ziyarette başkan ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk de, Başkan Büyükkılıç’ın eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.