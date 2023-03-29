Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde Ramazan boyunca iftar sofraları kuruyor. Vatandaşlar da iftar sofrası için 'Büyükşehir Belediyesi'nden ve Başkanımızdan Allah razı olsun' diyerek, teşekkürlerini iletti.

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  • 29.03.2023 11:23
  • Güncelleme: 29.03.2023 12:40
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Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi’nde Ramazan boyunca iftar sofraları kuruyor. Vatandaşlar da iftar sofrası için “Büyükşehir Belediyesi’nden ve Başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek, teşekkürlerini iletti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında dayanışmanın bereketinin iftar sofralarında yaşanmasını isteyen Başkan Büyükkılıç, ‘Ramazan bolluktur, berekettir, rahmettir’ diyerek, Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde Ramazan boyunca iftar sofraları kurduruyor. Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar, birlik ve beraberliğin bereketini yaşayarak bir araya geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Mustafa Benli isimli vatandaş, “Allah devletimize, milletimize zarar, ziyan vermesin. Özellikle depremzedelerimize sabırlar versin. Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Yaptığı bu hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa onu versin. Sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin inşallah” dedi.

“Buraya gelmek benim için büyük bir nimet”

İftarını açmak için gelen Mehmet Uçar da yalnız yaşadığını ve iftarlarını burada kalabalıkta yaptığını ifade ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uçar, şöyle konuştu:

“Burada tek başıma yaşıyorum. Emekli oldum. Buraya gelmek benim için büyük bir nimet. Evde tek başıma yiyemiyorum. Burada arkadaşla sohbet ediyoruz, bir araya geliyoruz ve iftarımızı açıyoruz. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tek yaşayanlar için ne güzel bir şey.”

“İnsanları düşünmeleri gerçekten çok güzel bir şey”

İstanbul’dan geldiğini ve Büyükşehir’in iftar sofrasına katıldığını söyleyen Uzay Kutkara ise, “İnsanları düşünmeleri gerçekten çok güzel bir şey. Oruçlu ve evine giremeyecek insanlar. Şehir dışından gelip aç olan insanlar. Bu insanlar için çok iyi burası. Ben de İstanbul’dan geldim. O yüzden çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘Şu an çok mutluyuz’ diyen Mehdi Balta isimli vatandaş da, “Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Bizlere sofrasını açtı. Buraya geldik. Huzur ve mutluluk içerisinde inşallah hep birlikte niyetlenip orucumuzu açıyoruz. Büyükşehrimize ve yemek yaparak emek veren ve organize edenlerden Rabbim binlerce razı olsun. Şu an çok mutluyuz. İftarımızı sabırla açmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

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