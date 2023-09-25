Büyükkılıç'a TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetimini makamında kabul etti.

Sivil Toplum Kuruluşları ve oda temsilcileri ile istişarelerde bulunmaya ve temas halinde olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç’a, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetimi nezaket ziyaretinde bulundu. Misafirlerini başkanlık makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Varol ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet noktasında ortak aklın önemine işaret ederek, “Kayseri Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kuruluyla belediyemizde bir araya geldik. Şehrimiz adına ortak paydada buluşup, çalışmalar yürüttüğümüz başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı Büyükkkılıç’a teşekkür ederek Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’22, Paneller ve Bildiriler Kitabı’nı hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretin sonunda Varol ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.