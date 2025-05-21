Büyükkılıç'a Yoğun Ziyaret Programı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, şehirdeki farklı kurum ve kuruluşlardan önemli ziyaretler gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülhan Dulda İmamoğlu, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri’de, kadınlar ve aileler için daha güçlü adımlar atabilmesi adına fikir alışverişi yapıldı.

Uluslararası Müzeler Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız’ın da aralarında bulunduğu heyet, şehrin kültürel zenginlikleri ve müze çalışmalarına dair görüşmeler yapmak üzere Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, bu önemli ziyaret için teşekkürlerini ileterek, kültürel çalışmaların desteklenmesi noktasında ziyaretçilerinin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Aksa Kayserigaz Genel Müdürü Erol Yavuz’un gerçekleştirdiği ziyaret ise enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir enerji projelerinin konuşulduğu verimli bir görüşmeye dönüştü.

Öte yandan Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan ve Fehmi Koç da Kayseri’nin spor altyapısını güçlendirecek projeler üzerinde istişarelerde bulunmak amacıyla Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Büyükkılıç, Kayseri’nin sporun her dalında daha başarılı olabilmesi için hizmetlerin hızla devam ettiğini belirtti.

İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Büyükkılıç’a ziyaret gerçekleştirerek, ilçeler arası koordinasyon ve iş birliği konusunda önemli fikirler paylaştılar.

Ayrıca, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın gerçekleştirdiği ziyaret de manevi değerler ve toplumsal hizmetlere dair önemli bir görüşme oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm misafirlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her geçen gün daha güçlü bir şehir haline gelmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.