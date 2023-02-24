Büyükkılıç, Adıyaman'da Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin derinden etkilediği Adıyaman'a destek ziyaretinde bulunarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

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  • 24.02.2023 14:18
  • Güncelleme: 24.02.2023 15:34
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Büyükkılıç, Adıyaman'da Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin derinden etkilediği Adıyaman’a destek ziyaretinde bulunarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’a gitti. Burada Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve depremzede vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, enkaz temizleme ve kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca depremzedelere yemek dağıtımı yapan personele ve çalışmalar yapan ekiplere kolaylıklar dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Devlet-Millet el ele verdik, tüm gücümüzle sahadayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek, Adıyaman’daki son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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