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Büyükkılıç, Ak Parti Yerel Yönetimler toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, Ak Parti Yerel Yönetimler toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükşehir ve diğer belediye başkanları bir araya geldi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, büyükşehir ve il belediye başkanları ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Büyükkılıç, yerel yönetimde ortak akıl vurgusu yaparak, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, yerel yönetim vizyonumuzu ortak akıl ve tecrübeyle güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Birlikte yol almak bizim her zaman en büyük gücümüz oldu. Hizmette kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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