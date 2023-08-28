Büyükkılıç, Belediye-Hayırsever İş Birliği ile hayata geçirilecek camiyi inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren Şevki Eren Albayrak Camii'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 'Minik kütüphanesi ile nezih bir ortamıyla Kayseri'mizin en güzel camilerinden birine örnek teşkil edecek' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.08.2023 11:55
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:24
Büyükkılıç, Belediye-Hayırsever İş Birliği ile hayata geçirilecek camiyi inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren Şevki Eren Albayrak Camii’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Minik kütüphanesi ile nezih bir ortamıyla Kayseri’mizin en güzel camilerinden birine örnek teşkil edecek” dedi.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde Kayseri’ye kazandırılacak eserlerin hayata geçirilmesi için belediye-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerine imza atan Başkan Büyükkılıç, bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede belediye-hayırsever iş birliğinde çalışmalarına başlanan Şevki Eren Albayrak Camii tamamlanma aşamasına gelirken Büyükkılıç, hayırsever Şevki Albayrak ile birlikte camide incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç incelemeleri esnasında hayırsever iş insanı Şevki Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Şevki Eren Albayrak Camii’ndeki incelemelerinin ardından burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, caminin yakın zamanda ibadete açılacağını belirterek, “Şevki Albayrak büyüğümüze, dostumuza hem hayırseverliği hem Kayseri’de güvenilir iş birliği ile kıymetli evladına teşekkür ediyorum. Rahmetli torunu için bir hatıra olacak anlayış içerisinde yapılan ve sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden birini teşkil edecek olan butik bir cami” dedi.

“Kayseri’nin en güzel camilerinden biri olacak”

Büyükkılıç, Şevki Eren Albayrak Camii’nin Kayseri’nin en güzel camilerinden biri olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Minik kütüphanesi ile nezih bir ortamıyla Kayseri’mizin en güzel camilerinden birine örnek teşkil edecek. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah yapmış olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kendisine helalinden bol rızık versin. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Şevki Eren’imizin adını taşıyan bu güzel cami Kur-an Kursu var, yan tarafında bu önemli, ayrıca lojmanı var.”

“Lojmanımız var, Kur’an Kursu’muz var”

Hayırsever Şevki Albayrak da Büyükşehir Belediyesi-hayırsever iş birliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Böyle bir camimizin yapılmasına vesile oldu. Allah ondan da razı olsun, gelecek cemaatten de razı olsun. Lojmanımız var, Kur-an Kursu’muz var. Burası takım halinde, inşallah cemaati bol olur. Allah hayrını kabul eyler, geçmişlerimize rahmet eyler, Şevki Eren’imiz de huzur içerisinde yatar inşallah” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Saadet Partili Recep Güngör: 'Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü'

Saadet Partili Recep Güngör: “Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü”

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

DAHA FAZLA
Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Jeolog Naci Görür: “Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde”