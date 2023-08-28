Büyükkılıç, Belediye-Hayırsever İş Birliği ile hayata geçirilecek camiyi inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren Şevki Eren Albayrak Camii’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Minik kütüphanesi ile nezih bir ortamıyla Kayseri’mizin en güzel camilerinden birine örnek teşkil edecek” dedi.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde Kayseri’ye kazandırılacak eserlerin hayata geçirilmesi için belediye-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerine imza atan Başkan Büyükkılıç, bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede belediye-hayırsever iş birliğinde çalışmalarına başlanan Şevki Eren Albayrak Camii tamamlanma aşamasına gelirken Büyükkılıç, hayırsever Şevki Albayrak ile birlikte camide incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç incelemeleri esnasında hayırsever iş insanı Şevki Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Şevki Eren Albayrak Camii’ndeki incelemelerinin ardından burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, caminin yakın zamanda ibadete açılacağını belirterek, “Şevki Albayrak büyüğümüze, dostumuza hem hayırseverliği hem Kayseri’de güvenilir iş birliği ile kıymetli evladına teşekkür ediyorum. Rahmetli torunu için bir hatıra olacak anlayış içerisinde yapılan ve sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden birini teşkil edecek olan butik bir cami” dedi.

“Kayseri’nin en güzel camilerinden biri olacak”

Büyükkılıç, Şevki Eren Albayrak Camii’nin Kayseri’nin en güzel camilerinden biri olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Minik kütüphanesi ile nezih bir ortamıyla Kayseri’mizin en güzel camilerinden birine örnek teşkil edecek. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah yapmış olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kendisine helalinden bol rızık versin. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Şevki Eren’imizin adını taşıyan bu güzel cami Kur-an Kursu var, yan tarafında bu önemli, ayrıca lojmanı var.”

“Lojmanımız var, Kur’an Kursu’muz var”

Hayırsever Şevki Albayrak da Büyükşehir Belediyesi-hayırsever iş birliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Böyle bir camimizin yapılmasına vesile oldu. Allah ondan da razı olsun, gelecek cemaatten de razı olsun. Lojmanımız var, Kur-an Kursu’muz var. Burası takım halinde, inşallah cemaati bol olur. Allah hayrını kabul eyler, geçmişlerimize rahmet eyler, Şevki Eren’imiz de huzur içerisinde yatar inşallah” diye konuştu.