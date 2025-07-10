Büyükkılıç, Bilişim Akademisi'nin danışma kurulu üyeleri ile bir araya geldi

‘Genç dostu’ anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirirken, bu alanda çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi’nin danışma kurulu üyeleri ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Büyükkılıç, “Şehrimizi bilim ve teknoloji alanında donatmak ve yarının modern Kayseri’sini inşa etmek adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Proje, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı gelişmeler doğrultusunda, gençlere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Öğrenciler, eğitim süresince aynı zamanda problem çözme, takım çalışması ve iletişim becerileri gibi sosyal yetkinliklere de odaklanıyor. Ayrıca, bilimsel metodolojilerin kullanıldığı çalışmalara katılan öğrenciler, bu alandaki en son gelişmeleri takip etme şansı buluyor.