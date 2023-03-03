Büyükkılıç, Bünyan'dan hem istişare toplantısı yaptı hem de depremzedeleri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek, hem de deprem süreci ile ilgili istişare hem de hem 2023 yılında yapılacak çalışmaları görüştü.

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  • 03.03.2023 14:12
  • Güncelleme: 03.03.2023 15:36
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Büyükkılıç, Bünyan'dan hem istişare toplantısı yaptı hem de depremzedeleri ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u ziyaret ederek, hem de deprem süreci ile ilgili istişare hem de hem 2023 yılında yapılacak çalışmaları görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u makamında ziyaret ederek, ilçede bu yıl yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir yatırım istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, deprem sürecinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bu anlayışla Bünyan’ımızda hasarlı yapılarla ilgili, yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri yapıp, hem ‘geçmiş olsun’ demek hem de 2023 yılı ile ilgili yatırımlar için başkanımızın önerilerini gözden geçirmek için Bünyan’dayız. Tekrar vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI KARDEŞİMİZLE EL ELE

16 ilçe belediye başkanı ile dayanışma içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, “Hem teşekkür etme düşüncesiyle hem de insanların oraya yönelik gayretlerini artırmak adına depremin ilk olduğu andan itibaren 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, dayanışma içerisinde kurum ve kuruluşlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü, hizmetlerimizi ulaştırmaya çalıştığımızı da paylaşarak, tüm destek veren, katkı sağlayan hem başkanımıza hem de ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da Başkan Büyükkılıç’a deprem bölgesine yapılan yardımlarda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Biz Büyükşehir Belediyemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her konuda bize yardımcı oluyor. Memduh Başkanım sürecin başından beri o bölgede, bizler de 16 ilçe belediye başkanı olarak destek vermeye çalışıyoruz. Tabi ki o bizim abimiz” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIMIN KATKISI ÇOK BÜYÜK”

Büyükşehir ile deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı gururlandıklarını ifade eden Altun, “Büyükşehir ile de hem gururlandık orada yaptıkları işlerle hem de onlara bir nebze yardım etmek için elimizden geleni yaptık. Bu düşüncede ele ele, gönül gönüle Memduh Başkanımın her zaman söylediği gibi. Bütün ilçelerle birlikte kalbimiz depremzede vatandaşlarımızlaydı. İlçemizde de KYK ile birlikte hazırlamış olduğumuz yurtta 600 depremzede misafir ediyoruz. Memduh Başkanımın katkısı çok büyük. Memduh Başkan sadece Maraş’ta, Hatay’da hizmetlerini devam ettirmiyor, ilçelerde de bizim yardımımıza koşuyor. Ayrıca teşekkür ediyorum, iyi ki var diyorum. Memduh Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN’DA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da Büyükşehir Belediyesi tarafından tefrişatı ile barınmaya hazır hale getirilen yurt binasında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Büyükkılıç, deprem bölgelerinden gelen ve yurtta konaklayan 180 depremzede vatandaş ile bir araya gelerek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, “Depremzedelerin konforu için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla yanlarındayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, Bünyan ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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