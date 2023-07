Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Açılış Programı’na katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle geçmiş Kurban Bayramı’nızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık ama yavrularımızın eğitimi öğretimi elbette sürecek. Yavrularımıza hem katkı sağlayan hem onların günlerini değerlendiren hem de kültürel ve sportif açıdan sağlıklı ve ufuklu olmalarını, değerlerine bağlı olarak yetişmelerini sağlayacak olan çalışmaları KAYMEK marifetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER BİR VELİMİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

KAYMEK ile gençlerin her zaman özgüven içerisinde yetişeceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Yavrularınızı emanet ettiğiniz için değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin şahsında her bir velimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluruz. İnşallah ‘iyi ki KAYMEK’e göndermişiz. Orada hem kültürel açıdan hem sportif açıdan hem bilgi birikimi bağlamında yaz dönemini çok iyi değerlendirdik’ diyebilirsiniz. Biz onu mutluluk kaynağı olarak görür, seviniriz. Öğretmenlerimizden bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında daha fazlasını istiyorum. Yavrularımızı bir anne şefkatiyle, bir veli şefkatiyle öğretmenlikten öte bağrına basarak aynı şekilde davrandıklarını biliyorum. Bu dönem daha fazla gayret göstereceklerini, yavrularımızın özgüven içerisinde yetişmelerini sağlayacaklarına inanıyorum. Sizleri seviyoruz. Buralar sizlerin vaktini hoş geçireceği, değerlendireceği ve bilgi birikimiyle buradan ayrılacağı yer olacak. Daha sonra zinde ve dinç olarak, dinlenmiş olarak, her yönüyle, 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladığınız okullarınızda ‘ne kadar güzel, hakikaten diğerlerinden bu öğrenci çok farklı, sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, donanımıyla, birikimiyle, özgüveniyle’ dedirtirsek biz görevimizi yapmış olacağız. Umarım bugüne kadar hep böyle dediler, KAYMEK’ten hep memnuniyetle bahsettiler, inşallah aynı şekilde bu yaz döneminde gerek KAYMEK bünyesinde meslek edindirme kurslarımızda ilgi bağlamında, gerek Spor A.Ş.’miz marifetiyle sportif alanlarda her türlü önce şehrimizi tanıyarak, önce kurumlarımızı tanıyarak özgüven içerisinde bu çalışmaları yapacağınıza ben inanıyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Heyecanlısınız biliyorum. Burası bir okul değil onu bilin, burası sadece sizin daha özgüven içerisinde vaktini geçireceği, sizlerin kurum ve kuruluşlarının yerleri. O açıdan bu belediye sizin, buradaki öğretmenler sizin büyükleriniz, sizlere yol gösterici önder ve rehberleriniz, merhamet timsali canlarımız, o açıdan hiç korkmayın, heyecanlanmayın, kendinizi sınavda falan hissetmeyin” diye konuştu.

KAYMEK Yaz Okulu mezuniyet töreninin 26 Ağustos Cumartesi günü planlandığını ifade eden Büyükkılıç, “26 Ağustosta kapanış merasimini bu şekilde inşallah beraber yapacağız. O zaman diyeceksiniz ki, ‘biz çok iyi yere gelmişiz, çok güzel vakit geçirdik.’ Öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış sonrası sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.