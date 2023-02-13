Büyükkılıç, deprem bölgesinde itfaiye erlerini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, kahraman itfaiye erlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Şu anda Kahramanmaraş’tayız. Çok değerli Kahramanmaraş Belediye Başkanımızla birlikte deprem bölgesindeki çalışmaları birebir sahada izledik, vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dedik. Bu çalışmalara katkı sağlayan sivil toplum teşkilatlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle 80 belediye ile Kahramanmaraş bölgesinde Samsun’umuz, Sakarya’mız, Trabzon’umuz, Kayseri’miz başta olmak üzere ilçe belediyeleri dâhil Kahramanmaraş’ımıza her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. “Şimdi de itfaiyemizin olduğu alandayız. Burada itfaiyemizin bizim de talimat verdiğimiz dakikadan itibaren depremin olduğu dakikalardan 10 ya da 15 dakika sonra daire başkanımızla görüşmek suretiyle talimatı verip, hazır olan ekiplerin hemen yola çıkmasını sağlayıp, daha sonra diğer ekiplerimizi eklemek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yaptıkları gerek yangınlarla ilgili, gerek kurtarma çalışmaları ile ilgili takdire şayan çalışmalarından dolayı her bir kardeşimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin birimleriyle koordineli, AFAD’ımızla iş birliği halinde, zaten Kayseri Valimiz de buradaki koordineyi sağlıyor” şeklinde konuştu.