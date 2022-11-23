Büyükkılıç, eğitim ve öğretimin kahramanı öğretmenlerin gününü kutladı

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında öğretmenleri, eğitim ve öğretimin kahramanları olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, öğretmenlik müessesesinin önemine işaret etti.

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  • 23.11.2022 11:58
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:32
Büyükkılıç, eğitim ve öğretimin kahramanı öğretmenlerin gününü kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında öğretmenleri, eğitim ve öğretimin kahramanları olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, öğretmenlik müessesesinin önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, insan için eğitimin ve öğretimin hava kadar, su kadar elzem olduğunu dile getirerek, “Eşrefi mahlûkat olan insanın en önemli yanı da eğitilmesi ve öğretim görerek nitelik kazanmasıdır. Düşünen, tasarlayan, merhamet eden, ahlak sahibi bireyler olmak insanı insan yapan en büyük ve önemli vasıflarındandır. Bu nedenle eğitim ve öğretim insanın bu özellikleri kazanması için yoldur, yöntemdir” dedi. Eğitim ve öğretimin en önemli aktörünün öğretmenler olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İnsan için adeta hava kadar, su kadar elzem değerler olan eğitim ve öğretim, idealist, donanımlı, gayretli ve özverili öğretmenler eliyle insana sunulur, bir maden olan insan işlenir adeta bir altına, mücevhere dönüşür. Bu nedenle öğretmenliğin ve eğitim ile öğretimin önemi çok büyüktür, ihmale gelmeyecek kadar da kritiktir” ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, onurlu ve kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerin bugüne dek pek çok insanın hayatına dokunduğunu, ailesine, şehrine, ülkesine, milletine, devletine faydalı nesiller yetiştirdiğini hatırlatarak, “Onurlu ve kutsal bir meslek olan öğretmenliğin emekçileri, sahipleri öğretmenler, bugüne dek çok sayıda insanımızın hayatına ortak oldu, yönlendirdi. Ve yetiştirdiği bireyler ailesine, şehrine, ülkesine, milletine, devletine faydalı oldu. Bu önemli faaliyetleri ile nesilleri olumlu yönde etkileyen öğretmenlerimizden ahirete irtihal edenleri rahmet ve saygıyla yâd ederken, hayatta olanlardan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyor, onlara minnet duyuyorum” diye konuştu.

Mesajında sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak devam eden Başkan Büyükkılıç, “İnsan için ne denli önemli olduğunu idrak ettiğimiz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten tebrik ediyor, bu onurlu meslekte onlara başarılar, kolaylıklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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