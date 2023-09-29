Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eylül ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanları sıralamasında ilk 3'te yer aldı.

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  • 29.09.2023 16:09
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:22
Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eylül ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanları sıralamasında ilk 3’te yer aldı.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, eylül ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. En çok haber olan belediye başkanları listesinin ilk 3’ü arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Ankara ve Bursa gibi büyükşehirleri geride bırakan Başkan Büyükkılıç, 35 bin 352 haberle üçüncü sırada yer aldı. Habermetre’nin açıkladığı raporda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 37 bin 318 haberle listenin zirvesine yerleşti. Soyer’i 36 bin 840 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise 35 bin 352 haberle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yer aldı.

İHA

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