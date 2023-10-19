Büyükkılıç, 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 adet tüm kapılarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor' dedi.

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  • 19.10.2023 16:51
  • Güncelleme: 19.10.2023 16:51
Büyükkılıç, 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşların talepleri üzerine Ulaşım A.Ş. mühendislerinin harekete geçtiğini, yapılan AR-GE çalışmaları sonrası engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Engelli vatandaşların Kayseri’de huzur ve konfor içerisinde yaşamaları için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Şehrimizin müstesna sakinleri olan özel vatandaşlarımızın konforu, rahatlığı ve huzuru bizim en temel görevlerimizden birisidir. Bu kaygı ve sorumluluk doğrultusunda engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında yerine getiriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ‘engelli dostu’ engelsiz bir şehir haline gelmesi noktasında altyapı faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor. Bu kapsamda, Ulaşım A.Ş. engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 adet tüm kapılarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi” diye konuştu.

“TÜM İSTASYONLARIMIZA 5 SANTİMETRE DAHA YAKINIZ”

Araç Bakım Müdürü Safa Kaplan ise, “Engelli vatandaşlarımızın belediyemize müracaatlarıyla birlikte araçlarımıza biniş ve inişlerde yaşadıkları problemleri tespit ettik. Bu problemlerle ilgili AR-GE çalışmalarımızı gerçekleştirip, tüm araçlarımızda montajlarımızı tamamladık. Şu anda tüm istasyonlarımıza 5 santimetre daha yakınız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ise, “Bazı duraklarda vagon arasında fazla açıklıklar vardı. Bir toplum eğer piramitse bunun bir ayağı da engellilerdir, her zaman sıkıntıları aksettirdiğimiz zaman yetkililerimiz canla başla gayret gösteriyorlar. Şu yapılan hizmetle alakalı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL OLDU, ALLAH RAZI OLSUN”

Başkan Büyükkılıç ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eden Celal Soydaş isimli engelli vatandaş da, “Tramvaya girip çıkarken, zorluk yaşıyorduk, belediyemize başvurdum. Mühendis arkadaşlar yardımcı oldu, çok güzel oldu, Allah razı olsun” dedi.

1ha

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