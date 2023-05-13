Büyükkılıç’ın yeni makam aracı TOGG

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’u yeni makam aracı olarak teslim aldı. Büyükkılıç’a tahsis edilen makam aracı TOGG’un rengi ise Kapadokya sarısı olarak seçildi.

TOGG’u teslim alan Başkan Büyükkılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli TOGG Kayseri’mize çok yakıştı. Yeni TOGG’umuzla ufak bir gezintiye çıkalım dedik. Yolda bizi selamlayan gençlerimiz de ilk TOGG deneyimlerini bizimle yaşadı” ifadelerine yer verdi. Büyükkılıç, paylaşımında TOGG’un direksiyonunda ve gençlerle çektirdiği fotoğrafları da kullandı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tamamen Türkiye’de üretilen yerli otomobil TOGG’un lasmanı hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir ilgiyle izlendi. 27 Aralık 2019 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından tanıtılan ilk yerli elektrikli otomobil TOGG, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni nesil bir otomobil olma özelliğini taşıyor. İleri teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken TOGG, küresel pazara da hitap edecek. İnternete sürekli bağlı olarak çalışabilen araç, sistem güncellemelerini de otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor, ileri seviye otonom sürüşüne de imkân veriyor. Sıfır emisyonlu olan TOGG aynı zamanda çevreci bir otomobil. Tam şarj edildiğinde 500 kilometreye kadar ulaşan bir menzile sahip olan TOGG, 200-400 beygir gücüne sahip olarak tasarlandı.