Büyükkılıç'ın yeni makam aracı TOGG

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yeni makam arabası TOGG oldu. Makam aracının rengi ise Kapadokya sarısı.

PAYLAŞ
  • 13.05.2023 13:00
  • Güncelleme: 13.05.2023 13:00
  • 72
Büyükkılıç'ın yeni makam aracı TOGG

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’u yeni makam aracı olarak teslim aldı. Büyükkılıç’a tahsis edilen makam aracı TOGG’un rengi ise Kapadokya sarısı olarak seçildi. 

TOGG’u teslim alan Başkan Büyükkılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli TOGG Kayseri’mize çok yakıştı. Yeni TOGG’umuzla ufak bir gezintiye çıkalım dedik. Yolda bizi selamlayan gençlerimiz de ilk TOGG deneyimlerini bizimle yaşadı” ifadelerine yer verdi. Büyükkılıç, paylaşımında TOGG’un direksiyonunda ve gençlerle çektirdiği fotoğrafları da kullandı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Tamamen Türkiye’de üretilen yerli otomobil TOGG’un lasmanı hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir ilgiyle izlendi. 27 Aralık 2019 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından tanıtılan ilk yerli elektrikli otomobil TOGG, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni nesil bir otomobil olma özelliğini taşıyor. İleri teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken TOGG, küresel pazara da hitap edecek. İnternete sürekli bağlı olarak çalışabilen araç, sistem güncellemelerini de otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor, ileri seviye otonom sürüşüne de imkân veriyor. Sıfır emisyonlu olan TOGG aynı zamanda çevreci bir otomobil. Tam şarj edildiğinde 500 kilometreye kadar ulaşan bir menzile sahip olan TOGG, 200-400 beygir gücüne sahip olarak tasarlandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

'Bayrak Dede' Hayatını Kaybetti

'Bayrak Dede' Hayatını Kaybetti

Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz: 'Hacılarlı iş adamlarımızı desteğe davet ediyorum'

Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz: 'Hacılarlı iş adamlarımızı desteğe davet ediyorum'

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Sağanak yağış Tomarza'da sele dönüştü

Sağanak yağış Tomarza'da sele dönüştü

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

YSK'dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

YSK’dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

DAHA FAZLA
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Büyükkılıç'ın yeni makam aracı TOGG

Büyükkılıç’ın yeni makam aracı TOGG