Büyükkılıç, İncesu Kent Müzesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleri ve İncesu Belediyesi’nin katkıları ile restorasyonu devam eden ve İncesu Kent Müzesi’ne dönüştürülecek olan Aziz Eusthatios Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmalarındaki son durum hakkında Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, çalışan ekibe kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç’a, kilisenin fresklerinde tarihsel belge değeri olan tasvirler hakkında da bilgi verildi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kapadokya’nın kapılarından biri olan İncesu’da olduklarını belirterek, “Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu şehri Kayseri, Kayseri’nin en önemli parçalarından biri olan İncesu’muz. İncesu’muzdaki değişik dinî eserlerimizi restore ederken bunun yanında değişik inançlara mensup olan kesimlerin de yapılarıyla ilgili onları ayağa kaldırmak ve daha sonra da şehrin beklentisine cevap verecek bir anlayış ile müzeye dönüştürme yönünde çalışmamız sürüyor” şeklinde konuştu.

“İĞNEYLE KUYU KAZMA MANTIĞI İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Restorasyon çalışmalarında sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Burada Aziz Eusthatios diye bilenen bir kilisenin çalışmasının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bir ortamdan iğneyle kuyu kazma mantığı içerisinde önemli bir çalışma yapılıyor. İncesu’muza ayrı bir zenginlik katacağına inanıyoruz. Yeni bir destinasyon oluşturacağını düşünüyoruz. Medeniyetlerdeki zenginliğin getirdiği bir diğer eseri de böylece hayata geçirmiş olacağız. İnşallah şehrimiz için ilçemiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyorum. Ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Bütün zenginlikleri bağrında barındıracak olan bir kent müzesi ile İncesu’nun şahsında Kayseri ile ilgili yeni bilgilere hep beraber kavuşacağımızı paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek

“Kapadokya’nın giriş kapısı, Kapadokya’nın bir parçası İncesu’dayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanımızın desteği ile bu restorasyonu yapıyoruz, öncelikle kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Burayı kent müzesi yapma gayretimiz var. Derdimiz İncesu ve Kayseri’nin tanıtımının sağlanması. İnşallah yakın bir tarihte bitecek, çok hummalı bir çalışma var. Büyük emek, büyük gayret var. İncesu kazanacak, Kayseri kazanacak” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.