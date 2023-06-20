Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarını ziyaret etti, eşine çanta aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı ziyaret ederek, eşi Necmiye Büyükkılıç’a çanta satın aldı.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Sun Fuarcılık tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen Kayseri Kadın Kooperatifi Fuarı devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, fuarı ziyaret ederek, ürettikleri ürünleri satan kadınlarla sohbet etti. Stantları gezen Başkan Büyükkılıç, Talas Başakpınar Kadın Kooperatifi’nden de eşi Necmiye Büyükkılıç’a kırmızı renkte el yapımı çanta aldı.

“Bizler sizlerle bir anlam ifade ediyoruz”

Büyükkılıç, “Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Çeşitlendirmek lazım. Birbirinin yaptığından çok alternatif ürünler hayata geçirmek lazım. O yönde de kaymakamlarımız üzerlerine düşeni yapar. Bizlerde her kooparatife destek verdik. Valimizin talimatıyla gerek fiziki mekanları gerek araç ve gereçlerle gerekse ürün desteği Niye, piyasaya canlılık, ekonomiye katkı. Üreten olmak ve istihdama destek olmak. Burada 15 kardeşimizin evine ekmek götüreceği şekilde çalışıyor olması bizler için anlamlı ve önemlidir. Biz sizleri seviyoruz. Allah sizlere bizi layık kılsın. Geçen ay 4 kooperatife 300’er bin TL meclisimizden aldığımız kararla destek verdik. Yine olursa yine veririz. Çünkü biz sizlerle bir anlam ifade ediyoruz. Şehrimize bu güzel hizmetlerin gelmesini böylece sağlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’a, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve SUN Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı da eşlik etti.