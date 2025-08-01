Büyükkılıç, Kaski Personeliyle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu olan KASKİ’nin hizmet binasında çalışmaları inceleyen Başkan Büyükkılıç, personel ile öğle yemeğinde buluştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, aidiyet vurgusu yaparak, “Ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yemeklerimizi paylaşmak suretiyle sizleri ziyarete geldik. Birlik, beraberlik ve dayanışma her şeyin başıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu ülkenin, bu şehrin hizmetkârı olduklarını belirten Büyükkılıç, “KASKİ bizim gururumuz, yüz akımız, el ele, gönül gönle vermek suretiyle yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan şehirler arasında yer alıyoruz” diyerek, KASKİ’nin enerji giderini en aza indirmek için güneş enerji santrali projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

“Biz Ülkesinin Sevdalısı, Şehrinin Sevdalısı Anlayışın Sahibiyiz”

Stajyer gençlere seslenen ve çevreci bir anlayışla yenilenebilir enerji anlayışıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarına işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz ülkesinin sevdalısı, şehrinin sevdalısı anlayışının sahibiyiz. Sevgili gençler bu kurumu, bu kuruluşu iyi tahlil edin. Her yerde bulamazsınız. Kıymetini bilin, stajyer yavrularımız. O açıdan el ele, gönül gönle vermek suretiyle hep beraber koşturacağız. Bizim kültürümüzde yorulmak yok. Bir işten bir başka işe koyularak koşturmak var. Yürüme dönemi değil koşma dönemi. Çünkü insanlar bizden hizmet bekliyor” şeklinde konuştu.

“El Ele Gönül Gönle Vermek Suretiyle, Hep Beraber Çalışacağız, Koşturacağız”

Kayseri’de kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kentteki kurum ve kuruluşların yangın ve deprem gibi afetlerde başka şehirlerdeki vatandaşlara da hizmete koştuğunu dile getirerek çalışanlara teşekkür etti. Büyükkılıç, “Hep beraber çalışacağız, koşturacağız. Çünkü bizim daha çok yapacak işimiz var, hizmet edecek çok alanlarımız var. Kırsalı ile merkezi ile herkes bizlerden hizmet bekliyor” diye konuştu.

“İsrafa Fırsat Vermeyeceğiz. Toplumu Bilinçlendireceğiz”

Büyükkılıç, konuşmasında su konusunun çok önemli olduğuna da işaret ederek, “Su konusu, takdir edersiniz adeta geleceğin en önemli projelerinden birisi, olmazsa olmazımız. İsrafa fırsat vermeyeceğiz. Toplumu bilinçlendireceğiz. Temennimiz, suyun yokluğunda değil, her zaman kıymetini bilelim diyoruz” ifadelerini kullandı ve böyle bir ekibin alnından öpülmesi, dua edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çağrı Merkezi’nde Aramaları Cevaplandırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca KASKİ’nin abone servisinde çalışan personele kolaylıklar dilerken, işlem yapan vatandaşlarla da görüştü.

KASKİ’de taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanması amacıyla çağrıların anında değerlendirildiği 185 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Çağrı Merkezi’ne gelen aramaları cevaplandırmayı da ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç’a KASKİ ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.