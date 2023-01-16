Büyükkılıç, KAYMEK Akademide İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Akademi'de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

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  • 16.01.2023 10:36
  • Güncelleme: 16.01.2023 11:13
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Büyükkılıç, KAYMEK Akademide İncelemelerde Bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Akademi’de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Kent genelinde ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata kadar pek çok konuda hizmetlerini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ve konservatuvar birimleriyle binlerce kursiyere hizmet verirken, Başkan Büyükkılıç da tesislerde kursiyerlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede KAYMEK Akademi’yi ziyaret etti. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte KAYMEK Akademi’nin tüm birimlerini Büyükkılıç, çeşitli kursların verildiği sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti. Büyükkılıç, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Sizleri kutluyorum, ailelerinize bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde çalışmalar yapılır. Her biriniz bizim için değerlisiniz” dedi. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri de dikkatle inceleyerek, eğitmenlerden bilgi aldı. Yemek kursunun verildiği mutfağa da giren Büyükkılıç; “Kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte konservatuvarımıza bağlı Sanat Akademisi’nde eğitim alan yavrularımız ile KAYMEK Akademi’de birbirinden leziz ürünler yapan kursiyerlerimizi ziyaret ettik. Gençlerimizin müzik dinletileri ve KAYMEK kursiyerlerimizin yaptığı muhteşem yemekler ile keyifli bir gün geçirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bu eğitim hizmetlerinin tam manasıyla halkımızda karşılık bulduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.

KAYMEK Akademi kursiyerleri de Başkan Büyükkılıç’a, ziyaretten ve kurs imkânlarından dolayı memnuniyetlerini ileterek teşekkür ettiler.

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İHA

Kayseri Gündem
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