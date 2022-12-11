Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde kursiyerlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 farklı branşta, 500 kursiyerin eğitim aldığı KAYMEK Göz Nuru Tesisinde incelemelerde bulunarak, çeşitli branşlarda eğitim ve kurs gören kursiyerlerle bir araya geldi.

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  • 11.12.2022 11:36
  • Güncelleme: 11.12.2022 13:02
Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde kursiyerlerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 farklı branşta, 500 kursiyerin eğitim aldığı KAYMEK Göz Nuru Tesisinde incelemelerde bulunarak, çeşitli branşlarda eğitim ve kurs gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Düzenlediği mesleki eğitim ve kursların yanı sıra kültürel faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile de Kayserililerin takdirini toplayan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisleri’ndeki kursiyerlerle bir araya geldi. ‘Yüz akımız’ dediği KAYMEK’in Göz Nuru Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli branşlarda eğitimler verilen sınıfları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti. Büyükkılıç ayrıca kursiyerlerin el emeği ürünlerini de inceledi. KAYMEK’in çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Yüz akımız KAYMEK’imiz on binlerce vatandaşımıza ulaşan hizmetleri ve faaliyetleriyle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Tabi ki vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi de bizleri memnun ediyor. KAYMEK’imize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükkılıç, tesiste verilen eğitimlerle ilgili yetkilerden detaylı bilgi alırken, kursiyer vatandaşların da talep ve önerilerini bizzat dinledi. Tesislerde verilen hizmet ve sunulan imkânlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden kursiyerler ise Büyükşehir’in hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Kursiyerler, Başkan Büyükkılıç’a, teşekkür ederek, “Size çok teşekkür ederiz bize bu imkânları sağladığınız için. Sizler olmasaydınız biz bunları yapamazdık. Başkanım sabah evden çıkarken önce Allah’ıma dua ediyorum bana verdiği sağlık için, sonra sizlere dua ediyorum böyle bir imkân sağladığınız için. Çaycınızdan müdürünüze kadar hepinizden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” diye memnuniyetlerini ifade ettiler.

Tesisi ziyaretinde Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları eşlik etti.

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İHA

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