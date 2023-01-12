Büyükkılıç: “Kayseri’de musluk suyu gönül rahatlığı ile tüketilebilir”

Büyükkılıç, “Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir” açıklaması yaptı.

İçme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için 2022 yılında çalışmalar gerçekleştirildi. Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde her noktadan belirli aralıklarla numuneler alarak daha da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için 2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak da şebekede 3 bin 516 serbest klor ölçümü yapıldı.

İÇME SUYUNUN TAMAMINI YER ALTINDAN ALINIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını söyleyerek, kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceğini kaydetti.

KASKİ'nin akredite laboratuvarları ile hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “KASKİ’miz içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi’ne sahip. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ni elinde bulunduruyor. İşte bu yüzden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan parametrelerin analizi titizlikle yapılarak içme suyu, insan sağlığına uygun hale getirilip şebekeye veriyor. Kentimiz bu anlamda çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler” şeklinde konuştu.