Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen ve yeni doğum yapan Bayram ve Yasemin Uzak çiftini ziyaret etti. Büyükkılıç, daha sonra deprem felaketinde Hatay'da kızlarını kaybeden Rençber ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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  • 27.02.2023 15:33
  • Güncelleme: 27.02.2023 15:33
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Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 44 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Kayseri'ye 40 binin üzerinde depremzede geldi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte deprem bölgesinden gelen, Kayseri’de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra’yı ziyaret ederek, aileyle bir araya geldi. Afetten etkilen aileyle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek bebeğin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. 

Daha sonra, deprem felaketinde Hatay’da kızları Gizem’i kaybeden Rençber ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, Rençber Ailesi’ne başsağlığı diledi. 

Deprem felaketinin etkilerinin sürdüğü bu günlerde depremzedelerin yanında her zaman yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerimiz için geldikleri günden bu yana hummalı bir şekilde çalışmaya ve onları şehrimizde rahat ettirmeye çalışıyoruz. Sık sık depremzedelerimizin kaldığı yerlerde onları ziyaret ediyoruz. Şimdi de Kayseri’de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra’yı ziyaret ettik. Rabbim ailesine bağışlasın. Daha sonra da, deprem felaketinde Hatay’da kızları Gizem’i kaybeden Rençber Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim kıymetli hemşehrilerimize sabırlar versin, ahirete irtihal eden yavrumuza da rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

1ha

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