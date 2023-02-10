Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen depremzedeler için rektörlerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörleri ve KYK Yurt İdare Müdürü Fatih Yılmaz ile bir araya gelerek, Kayseri'ye gelen depremzede vatandaşlara sağlık ve barınma hizmeti verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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  • 10.02.2023 11:51
  • Güncelleme: 10.02.2023 11:51
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Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen depremzedeler için rektörlerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörleri ve KYK Yurt İdare Müdürü Fatih Yılmaz ile bir araya gelerek, Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlara sağlık ve barınma hizmeti verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’yi derinden sarsan yüzyılın depremi sonrası ülke genelinde yardım seferberliği tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde depremin yaralarını sarmak üzere afetin ilk anından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine İtfaiye, Fen İşleri gibi birimlerine bağlı ekipler ve yardım tırları, mobil mutfak, iş makineleri gönderirken Başkan Büyükkılıç da kente gelen depremzedeler için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve KYK Yurt İdare Müdürü Fatih Yılmaz ile Başkanlık makamında bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlara sağlık ve barınma hizmeti verilmesi ile ilgili değerlendirmeler ve istişarelerde bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve KYK olarak Kayseri’ye gelen depremzedeler için de tüm imkânları seferber edeceklerini belirleterek, “Yüreğimizi yakan deprem sonrası şehrimizde ivedilikle kolları sıvayarak ülkemizde başlatılan seferberliğe katıldık. Deprem bölgesinde yaraları sarma çalışmalarımız canla başla sürerken bölgeden farklı şehirlere giden depremzede vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak şehrimize gelen kardeşlerimizin barınma ve sağlık hizmetlerini verebilmek adına rektörlerimiz ve KYK Yurt İdare Müdürümüz ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk” şeklinde konuştu.

Gerekli her adımların hızlı bir şekilde atılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Tüm ihtiyaçları anında karşılayacağız inşallah. Rektörlerimize, müdürümüze ve ilk günden beri yardım için seferber olmuş hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. İnşallah el birliği ile bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz” dedi.

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İHA

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