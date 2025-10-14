Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Zirvesinde Konuştu: 'Geleceğimizi Yeniden İnşa Edeceğiz'

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen zirve serisinin 18’incisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde, Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi çerçevesinde düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını bir araya getiren zirveye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen ile Mücahid Soyak, daire başkanları, şehir protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvede Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kent genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yer aldığı video izletildi.

Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her kesimi kucaklayan bir anlayış içerisinde yapılan bir çalışma. Sihirli iki kelime, kentsel dönüşüm. Aslında Kayseri’de kentsel dönüşüm Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, Kayseri'mizde de bir dönüşümün yerel yönetimde başladığı, 1994 yıllardan beri sürmektedir. Belki adı kentsel dönüşüm değildi ama hakikaten kaçak yapılara izin vermeyen, uygulamalarıyla insanları rahatlatan ve yapmış olduğu projelerle de önderlik yapan bir anlayış içerisinde yerel yönetim uygulamaları başladı” diye konuştu.

Büyükkılıç, 6 Şubat Depremleri’nden Kayseri’nin de büyük oranda etkilendiğini hatırlatarak, “Ben şuna inanıyorum, sayın valimizin gerçekten 11 ilde olan, Kayseri'mizin de büyük oranda etkilendiği o deprem döneminde adeta biz test edildik şehir olarak. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yapmış olduğumuz uygulamaların sonucunu hep beraber gördük” dedi.

“Bu Alanda Yapılan Çalışmalara Destek Vermeyi Adeta Görev Biliyoruz”

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerin kentsel dönüşümün öncüsü olması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Tabi ki yerel yönetimler bu işin öncüsü olmalıdır. Bakanlığımız da bu konuda bize gerekli destekleri vermeli ve yüreklendirmelidir. O açıdan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, gururumuz olarak burada nitelendiriyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabi ki önderliğinde hakikaten gece gündüz demeden çalışıyor. Sadece yerel yönetimler değil, sadece bakanlık değil, kooperatifler marifetiyle ya da özel sektör marifetiyle kentsel dönüşüme destek veren müteahhitlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Sadece biz yapmadık. Kooperatifler marifetiyle ve tabi ki özel sektör marifetiyle ayrıca yapılan dönüşümleri de bir bakıma kentsel dönüşüm olarak nitelendirebiliriz. Biz burada Büyükşehir önderliğinde yapılan çalışmalardan bir özet sunduk ama sadece merkezdeki ilçelerden ibaret kentsel dönüşüm çalışmalarımız. Taşra ilçelerimizde de benzer çalışmaların yapıldığını buradan anımsatmak isterim. O açıdan kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Bu alanda yapılan her türlü çalışmalara destek vermeyi adeta görev biliyoruz.”

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile Eski Sanayi, Küçük Mustafa, Fevzi Çakmak, Kılıçaslan gibi ivedi dönüştürülmesi gereken yerlerin dönüştürmeleri gerektiğini dile getirdi.

Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi’nden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı da tebrik eden Başkan Büyükkılıç, her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını vurguladı.

“Geleceğimizi Yeniden İnşa Edeceğiz, Riskleri Fırsata Dönüştüreceğiz”

Büyükkılıç, el ele vererek geleceği yeniden inşa edeceklerinin altını çizerek, “Hep birlikte el ele vererek çalışmalar yapmalıyız. Geleceğimizi yeniden inşa edeceğiz, riskleri fırsata dönüştüreceğiz. Şehirlerimizi daha güvenli, yaşanabilir ve dirençli kılmaktan geri durmayacağız. 2 milyon metrekarelik bir alanda mikrobölgeleme sistemi ile adeta şehrimizin merkezinin röntgenini çekiyoruz. Çalışmalar bitti, raporunu bekliyoruz. Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın daha önce çalışmasını yaptık. O yönde de nerede, ne yapacağımızın bilincindeyiz. Gerek merkezde, gerekse taşrada Kayseri inşallah bu alanda sınav vermeye devam ederken sınavı hep geçme yönünde irade göstereceğini hatırlatmak istiyorum. Belediyecilikte rol model olarak anılmasından da elbette sorumluluğumuzun daha da büyük olduğunun farkında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, zirvenin ve yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise depremin acısını 6 Şubat Depremleri’nde yaşadıklarını hatırlatarak önlemin önemine işaret etti. Vali Çiçek, 6 Şubat Depremleri’nde Kayseri’de çok yıkım olmamasında kentsel dönüşümün etkili olduğunu da düşündüğünü dile getirerek, “Kentsel dönüşüm sadece betonun, demirin yenilenmesi elbette ki değil. Aynı zamanda Kayseri için söylüyorum, Kayserilinin ruhunu, mahalle kültürünü, hatıralarımızı, daha güvenli bir yaşama, esnaflar için daha kolektif güçlü bir ortamın oluştuğu, yeşil alanların inşa edilmesi ile yaşamı aslında daha sosyal bir alana taşıma olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, hep beraber bu çalışmalar ile mücadeleye destek vermek, ortak olmak gerektiğini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

“Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Tamamının Yanındayız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp de “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda Türkiye’nin 81 ilinde kentsel dönüşüm projelerini doğrudan başkanlığımız olarak, belediyelerle paydaş olarak yürütmeye gayret ediyoruz” dedi. Asrın felaketi olan 6 Şubat Depremleri’nden bugüne kadar yapımı devam eden toplam 452 bin bağımsız birim olduğunu, bunlardan 304 bin bağımsız birimin depremzedelere teslim edildiğini söyleyen Alp, bakanlık ve başkanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsederek, kentsel dönüşüm noktasında büyük gayretleri olduğuna işaret etti. Alp ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamının yanında olduklarını dile getirerek, “Elimizden gelen ne varsa, ortak iş birliği içerisinde gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumakla ilgili gayretlerimize devam ediyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiri ile bir tercih değil, zaruret olduğunu vurgulayarak söz konusu çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekleyen Alp son olarak, zirvede emeği olan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm kurum kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Haldun Ersen ise kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, sivil toplum kuruluşu olarak kentsel dönüşümü Türkiye’ye anlatma gayretinde olduklarını ifade etti. Ersen, konuşmasında vakfın çalışmaları ve hedeflerine dair bilgiler vererek, “Kentsel dönüşüm tüm bileşenleri bir araya getirmeye çalışan, kamunun liderliğinde, özel sektörün destekleriyle ve onların ürettikleriyle yapılan bir çalışma. Vatandaşlarımıza bunu çok iyi anlatmamız lazım. Biz de vakıf olarak bu çaba içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal da kentsel dönüşümün depreme karşı en güçlü silah olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşüm sürecinde kamunun, yerel yönetimlerin, Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve vatandaşların katkısı ile başarının artacağına inandıklarını söyledi. Köksal, organizasyonda emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’na teşekkür etti.

Ana sponsor olan Fıratpen’in Profil Pazarlama Müdürü Dr. Mehtap Uluceviz de selamlama ve teşekkür konuşması yaptı.

4 oturumda gerçekleşen zirve, her yönüyle kentsel dönüşüm konusunda alanında, sektörün, akademinin ve yerel yönetimlerin ortak aklıyla şekillenen bir yol haritası ortaya koydu.