Büyükkılıç, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Eğitime ve gençliğe yönelik yatırımlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, mesajında geleceğin teminatı olan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Genç KAYMEK’in eğitimden kültüre, sanattan spora kadar geniş bir alanda hizmet sunduğunu kaydeden Büyükkılıç, gençlerin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Bu anlayışla Genç KAYMEK bünyesinde eğitimden kültüre, sanattan spora kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde 4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar öğrencilerimize akademik ders destekleri veriyor, 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS hazırlık kursları düzenliyoruz. Bu kapsamda bu dönem LGS hazırlık gruplarımızda 720 öğrencimize eğitim hizmeti sunduk” dedi.

Öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaya gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphaneleri, sosyal ve eğitim tesisleriyle gençlerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Sınava girecek öğrencilerin uzun ve yoğun bir hazırlık sürecini geride bıraktığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Evlatlarımız aylar boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Her bir öğrencimizin emeklerinin karşılığını almasını, hedeflerine ulaşmasını ve başarılarıyla hem ailelerini hem de şehrimizi gururlandırmasını temenni ediyorum. LGS’ye girecek tüm yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, sınav saatlerinde öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması adına vatandaşlardan ve sürücülerden hassasiyet beklediklerini belirterek, sınav süresince gürültü oluşturabilecek davranışlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sözel alandan oluşan birinci oturum saat 09.30’da, sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak.