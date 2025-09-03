Büyükkılıç, Mevlid Kandili Programı katılımcılarını ve TÜGVA ekibini ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Dünya Ezan Okuma Birincisi Muhsin Kara, TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ve yönetimini de makamında ağırladı.
TÜGVA Kayseri’nin düzenlediği “Mevlid Kandili Özel Programı” dolayısıyla gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Büyükkılıç konuklarıyla sıcak bir sohbet ortamı oluşturdu.
Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı. Misafirler de Büyükkılıç’a misafirperverliği için teşekkür etti.