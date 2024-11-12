Büyükkılıç, MÜSİAD Üyeleriyle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MÜSİAD’ın yeni üyeleriyle gerçekleşen tanışma toplantısında, iş dünyasının şehir ekonomisindeki hayati rolünü vurguladı. Toplantıya katılarak, iş insanlarına destek mesajı veren Büyükkılıç, Kayseri’nin ekonomik kalkınmasına katkı sunan sanayicilere teşekkür etti.

MÜSİAD’a yeni katılan üyelerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, şehrin sanayi ve ticaret alanındaki gelişimine öncülük eden iş insanlarının önemine dikkat çekti. "Biz, iş dünyasının her zaman yanındayız. Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine değer katan MÜSİAD’a dahil olan yeni üyelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" diyen Büyükkılıç, toplantının ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’e ve tüm sanayicilere teşekkür etti.

Toplantıda, iş insanlarının katkılarıyla Kayseri’nin daha da büyüyeceği mesajı öne çıktı; desteklerin devam edeceği sinyali verildi. Büyükkılıç, iş dünyasıyla olan işbirliğinin önemine vurgu yaparak, sanayicilerin çalışmalarında başarılar diledi.