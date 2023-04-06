Büyükkılıç: 'Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmaktır'

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te, Cennet Mahallesi'nin sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, 'Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmak, bir arada olmak, birbirimize dua etmektir' dedi. 

PAYLAŞ
  • 06.04.2023 11:06
  • Güncelleme: 06.04.2023 11:06
  • 73
Büyükkılıç: 'Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmaktır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farklı mahallelerde vatandaşlarla iftarda buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cennet Mahallesi’nin sakinleriyle bir araya gelen Büyükkılıç, masaları dolaşıp, vatandaşlarla sohbet etti. 

İftar programına katılanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmak, bir arada olmak, birbirimize dua etmek, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olarak bu duyguları taşımaktır. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun, her birinizin alnından öpüyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Birbirimize dua edelim, şehrimize sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, mazlum insanların sesi olan ve her zaman elinden tutan o güzel insana da hep beraber dua edelim” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKKILIÇ’A YOĞUN İLGİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da İldem Zeki Soygüllüce Camii’nde kıldı. Teravih sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Çocuklar ve gençlerle de ilgilenen Büyükkılıç, onlara Yukatel Kayserispor forması hediye etti. Namaz sonrası cami cemaatine tatlı ikramında da bulunuldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok'

Başkan Büyükkılıç: 'Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok'

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Melikgazi, 7 adet futbol sahası yaptı

Melikgazi, 7 adet futbol sahası yaptı

Tomarza'da ambulans takla attı: 3 yaralı

Tomarza'da ambulans takla attı: 3 yaralı

İbrahim Polat: 'Kayseri'de 233 istasyonumuzda 4 bine yakın çalışanımız var'

İbrahim Polat: 'Kayseri'de 233 istasyonumuzda 4 bine yakın çalışanımız var'

AGD'den İsrail'e sert tepki

AGD'den İsrail'e sert tepki

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muayene hasarında yeni detaylar

Muayene hasarında yeni detaylar

Kayserispor bu akşam kupa mesaisinde Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kayserispor bu akşam kupa mesaisinde Fenerbahçe’ye konuk olacak

DAHA FAZLA
Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul'a atandı

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul’a atandı

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Gönüllü Kuruluşlar'dan İsrail'e Kınama

Gönüllü Kuruluşlar'dan İsrail'e Kınama