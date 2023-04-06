Büyükkılıç: 'Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmaktır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farklı mahallelerde vatandaşlarla iftarda buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cennet Mahallesi’nin sakinleriyle bir araya gelen Büyükkılıç, masaları dolaşıp, vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programına katılanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmak, bir arada olmak, birbirimize dua etmek, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olarak bu duyguları taşımaktır. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun, her birinizin alnından öpüyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Birbirimize dua edelim, şehrimize sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, mazlum insanların sesi olan ve her zaman elinden tutan o güzel insana da hep beraber dua edelim” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKKILIÇ’A YOĞUN İLGİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da İldem Zeki Soygüllüce Camii’nde kıldı. Teravih sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Çocuklar ve gençlerle de ilgilenen Büyükkılıç, onlara Yukatel Kayserispor forması hediye etti. Namaz sonrası cami cemaatine tatlı ikramında da bulunuldu.