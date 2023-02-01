Büyükkılıç, özel çocuklarla Hamburger Yapımı etkinliğinde buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitimde en ayrıcalıklı ve özel hizmeti vermeyi amaçlayan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.

Özel çocukların verimli bir gün geçirmelerine olanak sağlamak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen Hamburger Yapımı Etkinliği’nde, özel çocuklar ve aileleri KAYMEK Akademi tesisinde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çok özel ve keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar ve aileleri ile birlikte Hamburger Yapımı etkinliğine katıldı.

Etkinliği bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Engelsiz çocuk evlerimizin ve burada KAYMEK’imizin eğitim merkezinde yapmış olduğu çalışmaları hem yerinde görmek hem uygulamak amacıyla özel yavrularımıza özel menü sunuyoruz. Hem kendileri pişiriyorlar hem de böylece kendi kendilerini ağırlıyorlar. Anneleriyle beraber bir farkındalık oluşturmak, burada çok değerli hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma yapmak, onların gönlünde yer etmek amacıyla bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, KAYMEK Akademi tesisinde bulunan mutfak bölümünde özel çocuklarla birlikte hamburger yaptı.