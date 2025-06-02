Büyükkılıç, Samsun'dan Kayseri'ye Gezi Düzenleyen Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Öğretmenlerle Kayseri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, “Samsun Bafra’dan tarihi, doğası ve tüm güzellikleri ile Anadolu’muzun parlayan yıldızı, Zenginlikler Şehri Kayseri’mizi gezmeye gelen ve Talas’ta mola veren Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmenlerimizle bir araya geldik. Kayseri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Öğretmenler, Kayseri’nin güzelliklerinin yanı sıra belediye hizmetlerinden de memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Başkan Büyükkılıç da “Kıymetli eğitimcilerimizin şehrimizin güzelliklerinin yanında belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet ve takdirleri bizleri de ziyadesi ile mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyor, Samsun’umuza kucak dolusu selam gönderiyorum” dedi.

Büyükkılıç, öğretmenlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, öğretmenler de güler yüzlü ilgi ve alakaları için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.