Büyükkılıç, Sarız'da Kadın Kooperatifi'ni ve esnafları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kurulan Sarız Kadın Kooperatifi'ni ve Sarız esnaflarını ziyaret etti. Kadın üreticiler ve esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, esnaflara da bereketli işler diledi.

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  • 22.11.2022 11:45
  • Güncelleme: 22.11.2022 11:52
Büyükkılıç, Sarız'da Kadın Kooperatifi'ni ve esnafları ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kurulan Sarız Kadın Kooperatifi’ni ve Sarız esnaflarını ziyaret etti. Kadın üreticiler ve esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, esnaflara da bereketli işler diledi.

Kent merkezi ve kırsalda sık sık ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini Sarız ile sürdürdü. İlçede vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ilçeye kazandırılan ve kadın girişimi ve istihdamını destekleyen Sarız Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatifte kadın üreticilerle sohbet eden Büyükkılıç, burada yürütülen çalışmalarla ilgili kadınlardan bilgi aldı. Kooperatifle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak üretmek isteyen kadınların daima destekçisi olduklarını ifade ederek, “Kayseri’nin kadını erkeği ayırt edilmez. Her bir ferdi azimlidir, çalışkandır. Bizler üzerimize düşeni yapar, üretmek isteyen kardeşlerimizin en güçlü destekçisi oluruz. Valiliğimiz ve belediyemizin destekleri ile Sarız’ımıza kazandırdığımız Sarız Kadın Kooperatifi maşallah harıl harıl çalışıyor. Başarıları daim olsun” dedi. Büyükkılıç, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçelerde yaşayan kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için tüm ilçelerde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Daha sonra Sarız esnafını da ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Esnaflarla sohbet ederek, talep ve önerilerini soran Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

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İHA

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