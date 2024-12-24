Büyükkılıç: 'Şehrimizi turizm alanında en iyi yere taşımaya çalışıyoruz'

TÜRSAB heyeti, Kayseri’nin turizm potansiyelini arttırma hedefiyle gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, TÜRSAB heyetine, Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmini izleterek, Soğanlı Vadisi’nden Koramaz Vadisi’ne, Erciyes’ten Kapuzbaşı Şelaleleri’ne kadar tarihi ve turistik değerler hakkında bilgiler verdi.

“Kayseri, Turizm Şehri Olarak Gündemde Yer Almaya Başladı”

Daha sonra başkanlık toplantı salonuna geçen heyete hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’mizin endüstri ve ticaretin yanında turizm şehri olarak gündemde yer almaya başladığını görmekten hem keyif alıyoruz hem de yaptığımız çalışmaların meyvesini vermeye başladığını görüyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, “Şehrimizi turizm alanında en iyi yere taşımaya çalışırken, ülkemize ve şehrimize, sizlerin ve ekibinizin katmış olduğu katkıyı asla göz ardı etmeyeceğimizi, takdir ettiğimizi buradan paylaşıyorum” diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Kayseri’nin Türk turizmi için çok önemli ve ayrı bir yeri vardır. Hem kültür turizmi hem gastronomi hem de kış turizmi açısından bakıldığında çok önemli bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

“Kayseri Bizim İçin Çok Önemli”

Turizm yüzyılı başlattıklarını kaydeden Bağlıkaya, “Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesi içerisinde biz de turizm yüzyılı başlattık. Kayseri bizim için çok önemli, biz burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Bağlıkaya’ya, Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye ederek, “Asurlular döneminden beri 6 bin yıllık ticari geçmişimiz var. Ayrıca her yerde Selçuklu eserleri görürsünüz” dedi.