Büyükkılıç, söz verdiği 10 öğrenciye bisikletleri gönderdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi iş birliğinde farklı etkinliklerin yer aldığı ve konserlerin gerçekleştiği 29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne katılmıştı. Başkan Büyükkılıç, şenlikte Tomarza’da Zekiye Canpolat İlkokulu ve 50’nci Yıl İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi 10 öğrenciye bisiklet hediyesi sözü vermişti.

Verdiği sözü tutan Büyükkılıç, bisikletleri kısa sürede Tomarza ilçesine gönderdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü tarafından öğrencilere, Başkan Büyükkılıç tarafından gönderilen bisikletler hediye edildi.

Halk oyunu kostümlerini giyen ve bisikletlerle poz veren öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.