Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde Kadın Kursiyerlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde düzenlenen kurslarda incelemelerde bulundu, kadın kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Her yaştan vatandaşa yönelik olarak düzenlediği mesleki eğitim ve kurslar ile Kayserililerden yoğun ilgi gören Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) faaliyetlerini yaz sezonunda da hız kesmeden sürdürürken Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Talas Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri ile bir araya geldi. KAYMEK Talas Sosyal Yaşam Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a daire başkanları da eşlik etti. Merkezde Sepet Örücülüğü Kursu’nu ziyaret eden Büyükkılıç, el emeği göz nuru ürünler üreten kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, azimleri ve çalışkanlıklarından dolayı kursiyerleri tebrik ederek, “Göğsümüzü kabartan KAYMEK’imiz eğitmenleri ve kursiyerleri ile üretmeye devam ediyor. El emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, sayısız sanat dalında ürettikleri ile kendilerine hayran bırakan eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerler de Büyükkılıç’a ilgi, alakasından dolayı teşekkür etti.