Büyükkılıç'tan 'adaylık' açıklaması: 'Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, "Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz. Önemli olan bulunduğum süre içerisinde bulunduğum yerin hakkını vermek. Bu konuda hislerimle hareket etmiyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sıcak suyun bulunduğu Erciyes Dağı ile ilgili konuşan Büyükkılıç, dağda kamu menfaatini gözettiğini söyleyerek, "Erciyes’te kamu menfaatini gözettim. Aldıklarımız var, değerlendirdiklerimiz var. Yargıya intikal etmiş ve sonuçlanmak üzere olanlar var. İyi gidiyor. Diğerleri içinde caydırıcı olacak. "Burada zamanında aldım, değerlensin" mantığı yok. Burada vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak hizmetlerde değerlendirilecek, Erciyes Kayak Merkezimizin yurtiçinde ve yurtdışında adeta kayakseverlerle buluşturacak ortam istiyoruz. Bu da yatak sayısının artmasıyla olur. Bu sene itibariyle yatak sayısı 2 bin 500’ü bulur ama yetmez. Kapadokya’dan ve şehir merkezinden yararlanılıyor ama insanlar merkezinde istiyor. “Şehirde kalayım, yukarı çıkayım” mantığı yok. Mutlaka Erciyes Dağı’nda olmayı istiyorlar. Otel sayısının artması yönünde gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

"Doğrusu arada farkı kapatıp inşaatın tamamlanmasıydı"

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Büyükkılıç, “Mevcut mevzuata uygun maliyetten kaynaklı ilgili firmalardan bırakanlar oldu. Onunla ilgili yasal süreci başlattık. Destek anlamında elimizden gelen bir şey olsa esirgemeyiz ama mevzuat ne gerekiyorsa onu yaptık. İptal ettiklerimizden ihaleye çıktıklarımız oldu. Şuanda yapılmaya devam ediyor. Bizim iptalimizi önlemeye çalışan firmalar var. Bu konuda ihaleye iki defa çıktığımız ama “önümüzü göremiyoruz” mantığı içerisinde katılımın olmadığı ihaleler oldu. Biz yine çıkıyoruz, şartları değiştiriyoruz. Biz kat karşılığı çıkıyoruz. Bizim yasal olarak destek sağlama şansımız yok. Doğrusu arada farkı kapatıp inşaatın tamamlanmasıydı. Bizim yüzde 25’in üzerinde bir rakamı telaffuz etme şansımız yok. Kamusunuz. Yasal olarak verebileceğimizin azamisini verme iradesi var ama onu kurtarmadığı yönünde karşı tarafın haklı olarak beklentisi var. O manada rakamların değiştiğini gözlemledik. O gün ile bugün arasında maliyetine baktığımızda 5 misli fark var. 20 milyon ihale ettiğiniz işi şimdi 100 milyon TL’ye ihale ediyorsunuz. Mevzuat neyse biz onu uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı

"Millet Bahçesini ve havaalanını Cumhurbaşkanı açacak"

Yapımına devam edilen Millet Bahçesi hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, bahçenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını dile getirerek, “1 ay içerisinde Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye gelecek. Millet bahçesi açılışa hazır. İçerisinde mutfak sanatları merkezi, kütüphane ve Mimarsinan Kent Müzesi var. Onların yapımı devam ediyor. Kimisi yüzde 40’da, kimisi yüzde 60’da. Millet bahçesinin ihalesinin içerisinde değil. Büyükşehirin çalışmasında. Tamamlanma aşamasına geldi. İçerisindeki işletmelerin tamamı verdi. Cumhurbaşkanımız partinin süreçleri tamamlandığında il gezilerine çıkacak. Kasım ayından önce Kayseri’mizde gelir diye umuyoruz. Şuanda yeni havaalanının tamamlanma aşamasında olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın da inişinin oraya olacağını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Hızlı tren ile ilgili konuşan Büyükkılıç, "Hızlı trenin ihalesi yapılmıştı. Buranın ödeneği ile ilgili imza atıldı ve kredisi hazır. Yer tespiti yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren muhtemel 2026’ya yetişir diye konuşuluyor. Bu kararlar alındıktan sonra başlamaması diye bir şey söz konusu değil. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Benim konum değil ama her konunun bize ulaşan bilgisini paylaşırız. "Benim yetkimde olan bir şey değil diye sormayız" yaklaşımı şık değil" şeklinde konuştu.

"DTM 5 sene sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçecek"

Dünya Ticaret Merkezinin durumuyla ilgili konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Yapı bizim, yer bizim ama yap işlet devret modeliyle verilmiş. 5 sene sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçecek. İşletme mantığı içerisinde de bir şirket oluşturulmuş. Bunun ortakları arasında İstanbul Ticaret Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Dünya Ticaret Merkezi var. En büyük payda yapının tamamlanması adına İstanbul Ticaret Odasına verilmiş. Kayseri’de fuar yapılacağı zaman müracaat ediyorsunuz ve kiralıyorsunuz. Bunun kriterleri ve kira bedeli var. Süresi var. İsteyen istediği şekilde müracaat eder ve alır. Fiziki şartlarının iyileştirilmesi lazım. Belediyeye geçince biz yaparız ama şuanda bizim sorumluluğumuzda değil. Orası zaten bizim. Ticaret odası ad işletme konusunda talip” dedi.

"Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz"

2024’te yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili konuşan Büyükkılıç, adaylık hakkında sorulan soruya, “Benim böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz. Bu konuda hislerimle hareket etmiyorum. Nasip meselesi. Vebal duygusuyla bizi seven, güvenen hemşerilerimize layık olmak. Onun dışında farklı konuşmak bana yakışmaz. Bunun süreci vardır, teşkilatlarımızın kanaati, genel merkezimizin kanaati, Cumhurbaşkanımızın iradesi. Şehrimizde bakanlıklar yapmış, milletvekillikleri yapmış kardeşlerimizin kanaati. Bunlar benim dememle olmaz. Nasip işi. Kararı değerlendirecek mekanizmalar var, ona arz edilir, o da gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

"Halkçı geçinip halkı önemsememe meselesi"

Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bittiğinin hatırlatılması üzerine Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de bu ücreti kendilerinin karşıladığını kaydederek, "Yasa bunu emrediyor. 65 yaş üstünün ücretini biz ödüyoruz. Yüzde 40’ı ücretsiz taşınıyor. Bu bir felsefe ve anlayış meselesi. Yönetim anlayışı meselesi. Halkçı geçinip halkı önemsememe meselesi. Her alanda olduğu gibi. Biz halkımızla beraber halkımızın isteklerine kafa yoran bir anlayış sahibiyiz. Gönül belediyeciliği lafla olmaz. Gönüllerde yer etmekle olur. Kamunun imkanını kamuya kullanmakla olur. Bu açıdan bir sıkıntımız yok. Hem belediye otobüslerimizin hem de belediye otobüslerimizin yönetimi bizde. Vatandaştan biz hizmet satın alıyoruz. 1 milyara yakın sübvansiyon sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.