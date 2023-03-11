Büyükkılıç'tan 'Toplanma Alanları' hatırlatması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen sorular üzerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen toplanma alanları bilgilerine e-devlet üzerinden erişilebileceğini hatırlattı.

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  • 11.03.2023 13:33
  • Güncelleme: 11.03.2023 15:05
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Büyükkılıç'tan 'Toplanma Alanları' hatırlatması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen sorular üzerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen toplanma alanları bilgilerine e-devlet üzerinden erişilebileceğini hatırlattı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ülke geleninde ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde çeşitli şiddetlerde çok sayıda deprem yaşanmaya devam ederken, Kayseri de İncesu ve Hacılar merkezli depremlerle sarsıldı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm ilçe belediyeleri ile ilgili kamu kurum kuruluşları alınması gereken önlemler ve hasar tespit çalışmaları noktasında hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, AFAD verilerine göre Kayseri ili Hacılar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası anında gerekli çalışmaları başlatarak Kayserililere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan panik havası oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi ricasında bulunarak, vatandaşlardan gelen sorular üzerine AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarını her vatandaşın öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanlarına nasıl ulaşabilirim?

AFAD’ın belirleşmiş olduğu toplanma alanlarına vatandaşların e-devlet üzerinden erişebileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Her bireyin adresine tanımlı toplanma alanı mevcut. T.C. kimlik numaranızla e-devlete giriş yapın. Ardından AFAD’ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin. İkamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanını belirleyin. Sadece bugünlere özel olarak değil, deprem bilinci oluşturmak adına uygulamamız gerekenler arasında yer alan ve sürekli hazırda bulunması gereken deprem çantanızı mutlaka hazırlayın. Evinize yakın birden fazla toplanma alanı olabilir, bu yüzden afet durumunda aile bireyleri ile bir araya geleceğiniz toplanma alanını kararlaştırın.”

Başkan Büyükkılıç ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alma noktasında canla başla gayret gösterdiğinin altını çizdi.

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İHA

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