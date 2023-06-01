Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz yetkilileri ile birlikte etraflı bir yatırım değerlendirme toplantısı yaptı.

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  • 01.06.2023 16:07
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:32
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Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz yetkilileri ile birlikte etraflı bir yatırım değerlendirme toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, 16 ilçe belediye başkanının yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız ve ekibi katıldı.

Kayserigaz’ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi’ni de temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçelere doğal gaz konularını ele aldıkları yatırım değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere, Kayserili bakanlara, milletvekillerine, Azerbaycanlı yetkililere bu konudaki girişim ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, doğal gaz çalışmalarında faaliyetlerin verimli yürütüldüğünü de vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanlarının bu konuda istek, talep ve yorumlarını dinledi.

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İHA

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