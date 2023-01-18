Büyükkılıç'tan 2022'de amatör spora 4 milyon TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 2022 yılında amatör spor ve sporcuya yaklaşık 4 milyon TL'lik destek verdi.

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  • 18.01.2023 11:46
  • Güncelleme: 18.01.2023 11:52
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Büyükkılıç'tan 2022'de amatör spora 4 milyon TL'lik destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 2022 yılında amatör spor ve sporcuya yaklaşık 4 milyon TL’lik destek verdi.

Spor ve sporcunun her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her sene amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunarak sporu teşvik etti. Bu çerçevede 2022 yılında amatör spor kulüplerine 1 milyon 350 bin TL tutarında malzeme desteğinde bulunarak, spora desteğini sürdürdü.

Kulüplere 2 milyon TL’nin üzerinde nakdi yardım

Amatör sporun her zaman yanında olan ve faaliyetlerini destekleyerek teşvik eden Büyükkılıç, 2022 yılında malzeme desteğinin yanı sıra nakdi yardımda da bulundu. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 2 milyon 368 bin TL’lik yardım gerçekleştiren Büyükkılıç, öte yandan amatör sporcular için Sümer Amatör Tesisi Saha Binalarının yapım çalışmalarına devam ederek, spor donatılarını hayata geçiriyor.

Büyükkılıç, yılda iki kez amatör sporcularla buluşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spora yaklaşık 4 milyon TL destek bulunurken, gerek malzeme, gerek nakdi destek ve gerekse ziyaret dolayısıyla kucaklaşarak moral desteğinde bulunmaya özen gösteriyor. Başkan Büyükkılıç, yılda iki kez amatör spor kulüpleri ve sporcuları ile malzeme desteği vesilesi ile bir araya geliyor. Buluşmada sporcular ve spor kulüp yöneticileri ile de görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, onların görüş, düşünce ve temennilerini de dinliyor.

“Amatör spora desteğimiz sürecek”

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amatör spora desteğimiz sürecek, bu sene daha fazla desteği verme yönünde gayret gösteriyoruz. Sporun altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Gençlerimize yönelik amatör spora yapılan desteklerin hayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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