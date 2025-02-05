Büyükkılıç'tan 6 Şubat mesajı: 'Ekiplerimiz yaşamı kolaylaştırmak için canla başla çalıştı'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yüzyılın afeti olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, “Ülkemizi derinden sarsan bu büyük felakette, Kayseri olarak yüreğimizi deprem bölgeleriyle birleştirdik. Tüm depremzede kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diyor, acılarını paylaşıyorum” dedi.

Bu acının, sadece afetin yaşandığı bölgelerin değil, tüm milletin acısı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılar büyük, ama şunu çok iyi biliyoruz ki, depremin ardından sergilenen dayanışma ve fedakârlık, milletimizin birliğini bir kez daha gözler önüne serdi” diye konuştu.

“Bir Milletin Dayanışma Ruhunun Simgesi”

Büyükkılıç, depremin ilk anından itibaren, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak seferber olduklarının altını çizerek, “Birlikte, omuz omuza, binlerce personelimiz ve yüzlerce aracımızla, yardım tırlarımızla, iş makinelerimizle, hep birlikte depremzedelere en hızlı ve en etkili şekilde ulaşmak için canla başla çalıştık. Yüzlerce gönüllü ekip, bir milletin dayanışma ruhunun simgesi oldu” ifadelerini kullandı.

Kayseri olarak, bir yandan gıda ve malzeme desteği sağlarken, diğer yandan barınma sorununu çözmek için de tüm imkânları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahramanmaraş’ta 117 depremzede aile için konteyner kent kurduk. Elbistan’da ise hem ticaretin yeniden başlamasına katkı sağlamak hem de depremzedelerin yaşam kalitesini arttırmak için Türkiye’de bir ilk olacak Konteyner Çarşı’yı inşa ettik. AFAD ile iş birliği yaparak 100 konteynerlik bir yeni kent daha kurduk. Hatay’da, sağlık hizmetleri de sunarak, bir Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile depremzedelerimize hizmet verdik. Kayseri’nin üniversiteleri ve hastaneleri de depremzede kardeşlerimize ev sahipliği yaptı. Ancak bizler yalnızca yardım göndermekle kalmadık; aynı zamanda depremzedelerimizin hayatını yeniden kurmak için de var gücümüzle çalıştık. KASKİ’miz, Kayserigaz’ımız alt yapıyı onarırken, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. ekiplerimiz, Kahramanmaraş’ın enerji hatlarını yeniden ayağa kaldırarak bölgedeki yaşamı kolaylaştırmak için canla başla çalıştı.”

“Allah Bir Daha Böyle Acılar Yaşatmasın”

Büyükkılıç, bu afette, Kayseri halkı olarak hep birlikte tek yürek olduklarını kaydederek, “Göstermiş olduğumuz bu güçlü dayanışma, bu aziz milletin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kayseri, her zaman olduğu gibi el birliğiyle, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.