Büyükkılıç'tan Avrupa Şampiyonu Hançer'e tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

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  • 19.11.2022 14:26
  • Güncelleme: 19.11.2022 16:07
Büyükkılıç'tan Avrupa Şampiyonu Hançer'e tebrik
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğu elde eden Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayriye Türksoy Hançer’i tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

Antalya’da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından düzenlenen ve 39 ülkeden bin 500 sporcu ile antrenörün katıldığı Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 48 kg full contack kategorisinde şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu. Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda birincilik elde ederek şampiyon olan Büyükşehir Spor A.Ş. sporcusu Hançer’in bu başarısının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı D. Memduh Büyükkılıç; “Sporcularımız uzun ve yorucu çalışmalarının karşılığını alıyor, hemen her kulvarda şampiyon oluyor. Müsabakalarda kimisi birinci, kimisi ikinci kimisi de üçüncülük kazanarak derece elde ediyor. Şehrimizin, ülkemizin adını duyuruyor, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu da bizim her zaman olduğu gibi göğsümüzü kabartıyor, gururlandırıyor. Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Hayriye Türksoy Hançer sporcumuz da bunlardan birisi olmuştur. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu. Gerek profesyonel, gerekse amatör tüm sporcuların yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç şunları paylaştı;

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de her zaman gerek profesyonel, gerekse amatör tüm sporcularımızın yanındayız. Hem malzeme desteği ile hem gerekli spor tesisleri ve donanımları katkısı ile hem düzenlediğimiz kurs ve eğitimlerle hem de tüm gönlümüzle sporun ve sporcunun yanında olduğumuz gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı bir kez daha bu vesile ile vurguluyor, sporcularımıza ‘yeter ki sizler çalışın, gayret edin, bizler her zaman yanınızdayız’ çağrısında bulunuyor tüm sporcularımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

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İHA

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