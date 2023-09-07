Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Partili ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 07.09.2023 09:46
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:29
Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Partili ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Yönetimi ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Başkan Büyükkılıç ve AK Partili ilçe belediye başkanları, Başkan Üzüm ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’tan uyum vurgusu

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki uyuma vurgu yaparak, “Birlikte her daim uyum içerisinde şehrimize hizmet ettiğimiz ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, İl Başkanımız Fatih Üzüm ve yönetim kurulumuza hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren dava arkadaşlarımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç ve belediye başkanlarına çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Safra kanalı kanseri riskini artıran 7 faktör

Safra kanalı kanseri riskini artıran 7 faktör

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

KAYSO, Sanayicileri Yeşil Dönüşüme Hazırlıyor

KAYSO, Sanayicileri Yeşil Dönüşüme Hazırlıyor

Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar

Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar

Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

DAHA FAZLA
Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne Destek

Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne Destek

Tele Vole'nin açılışına yoğun ilgi

Tele Vole'nin açılışına yoğun ilgi

Talas Belediyesi'nden Bir İlk

Talas Belediyesi'nden Bir İlk

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu

Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti

Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti