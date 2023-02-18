Büyükkılıç'tan, depremin merkez üssünde başkanlarla koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 18.02.2023 12:23
  • Güncelleme: 18.02.2023 13:01
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Büyükkılıç'tan, depremin merkez üssünde başkanlarla koordinasyon toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye’yi sarsan depremin ilk dakikalarında itibaren deprem bölgelerinde yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üst düzey bürokratlarla bir kez daha depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Kayseri’nin yanı sıra Kahramanmaraş’ta da büyükşehirin çalışmalarını koordine eden Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlarının yanı sıra Düzce ve Aksaray Belediye Başkanlarının da katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin görevlendirmeleriyle ilgili koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve verilen görevler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek; "Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda yerel yönetimler olarak bizlerde illerimizle ve ilçelerimizle eşleştirmelere uygun olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak bu diğer illerimize, diğer ilçelerimize, depremde sıkıntı yaşayan bölgelerimize destek vermediğimiz anlamına gelmez. Her birine desteklerimizi sürdürdük. Bundan sonraki çalışmalarda birlikte hareket etmek adına yapılacak çalışmalarla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin görevlendirmeleriyle ilgili koordinasyon toplantısı yaptık. Burada verilen görevler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi paylaşmak istiyoruz” diye konuştu. Birlik beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını saracaklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Elektrik şirketimiz elektrik şirketiyle çalışmalarının yanında Kayserigaz’ımızın da buranın gaz şirketiyle dayanışması söz konusu olacak. Diğer ilçe belediyelerimiz büyükşehirimiz ile birlikte el ele vermek suretiyle şehir merkezindeki çalışmalara eşlik edecek ve destek olacak. İnşallah birlik beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracağımızı buradan ifade ediyor, vatandaşlarının yanında yer almayı bilen ve seven Kayseri’mizin güzel inşalarına da ayrıca minnet duyuyor, Maraş’tan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek; “Şu anda da Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Kayseri’deki ilçe belediye başkanlarımızla bizim buradaki yapacağımız işlerle ilgili bir koordinasyon toplantısı yaptık. Neleri önceliklendirmemiz lazım, nerelere gitmemiz lazım, hangi ilçelerde hangi belediyelerimiz hangi hizmetlerle olması gerektiği konusunda da geniş bir çalışma yaptık. Ben bütün belediye başkanlarımıza ve bugün burada toplantı yaptığımız çok değerli ağabeyim, başkanım Memduh Başkanımıza, çok değerli ilçe belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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