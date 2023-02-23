Büyükkılıç'tan, enkazda koyunları telef olan vatandaşa koyun sözü

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'da deprem nedeniyle koyunları telef olan vatandaşa 20 adet koyun sözü verdi. 

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 11:43
  • Güncelleme: 23.02.2023 11:43
  • 107
Büyükkılıç'tan, enkazda koyunları telef olan vatandaşa koyun sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş depremleri sonrası en fazla hasar alan Kayseri’nin Sarız ilçesinde inceleme yaptı. Hasar gören yapıları gezen Büyükkılıç, burada Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, muhtarlar ve ilçe sakinleri ile görüştü. 

İlçe genelinde son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, “Değerli belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Sarız’ımızın güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sarızımız, kadirşinas, sabırlı, metanetli insanları ile hemen yanı başımızda Göksun’umuza, Afşin’imize, Elbistan’ımıza, Pazarcık’ımıza, Kahramanmaraş’ımıza, hatta Türkiye’nin her yerindeki canlara ulaşan, ulaşmaya çalışan yaklaşım sergileyen bir bölgedir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Sarız’da birlik, beraberlik içerisinde tüm eksikleri giderecek, yapılması gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Depremin yanı başından kaynaklı olarak Sarız’ımızın da etkilendiğini bilmekteyiz. Bu konuda Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile belediyelerimizin dayanışma içerisinde yapılan başvuruları değerlendirerek, mevzuata uygun bir şekilde raporların tutulmasını sağlama yönünde burada gayret göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘BELEDİYELERİMİZİN EKİPLERİ EMRİNİZDEDİR’

İlçede şu an itibariyle 147 ağır hasarlı yapı olduğu bilgisini paylaşan Büyükkılıç şöyle konuştu: “Müracaatların değerlendirilmesi daha bitmiş değil. Birbirimize sahip çıkacağız, yaralarımızı saracağız, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemeyeceğiz. Belediyelerimizin ekipleri emrinizdedir.”

Daha sonra depremlerde hayatını kaybedenler ve deprem mağdurları için dualar edildi. 

Bu arada Başkan Memduh Büyükkılıç, deprem sonrası enkazda koyunları telef olan vatandaşa 20 adet koyun sözü verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası