Büyükkılıç'tan, enkazda koyunları telef olan vatandaşa koyun sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş depremleri sonrası en fazla hasar alan Kayseri’nin Sarız ilçesinde inceleme yaptı. Hasar gören yapıları gezen Büyükkılıç, burada Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, muhtarlar ve ilçe sakinleri ile görüştü.

İlçe genelinde son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, “Değerli belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Sarız’ımızın güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sarızımız, kadirşinas, sabırlı, metanetli insanları ile hemen yanı başımızda Göksun’umuza, Afşin’imize, Elbistan’ımıza, Pazarcık’ımıza, Kahramanmaraş’ımıza, hatta Türkiye’nin her yerindeki canlara ulaşan, ulaşmaya çalışan yaklaşım sergileyen bir bölgedir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Sarız’da birlik, beraberlik içerisinde tüm eksikleri giderecek, yapılması gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Depremin yanı başından kaynaklı olarak Sarız’ımızın da etkilendiğini bilmekteyiz. Bu konuda Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile belediyelerimizin dayanışma içerisinde yapılan başvuruları değerlendirerek, mevzuata uygun bir şekilde raporların tutulmasını sağlama yönünde burada gayret göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘BELEDİYELERİMİZİN EKİPLERİ EMRİNİZDEDİR’

İlçede şu an itibariyle 147 ağır hasarlı yapı olduğu bilgisini paylaşan Büyükkılıç şöyle konuştu: “Müracaatların değerlendirilmesi daha bitmiş değil. Birbirimize sahip çıkacağız, yaralarımızı saracağız, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemeyeceğiz. Belediyelerimizin ekipleri emrinizdedir.”

Daha sonra depremlerde hayatını kaybedenler ve deprem mağdurları için dualar edildi.

Bu arada Başkan Memduh Büyükkılıç, deprem sonrası enkazda koyunları telef olan vatandaşa 20 adet koyun sözü verdi.